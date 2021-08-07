Українська надія Магучіх

Представництво України у стрибках у висоту було найбільшим. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко намагались принести нашій країні ще декілька нагород.

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Відразу дві українки Левченко та Геращенко впевнено підкорили планку на висотах 1.86 та 1.89. Магучіх вперше вийшла у сектор на 1.89 та вдало стартувала у фіналі Олімпіади. Ярослава відразу порадилась із тренеркою Тетяною Степановою.

12 спортсменок продовжували боротись за нагороди. Першою зі змагань вибула шведка Мая Нільссон. Перші проблеми виникли у Левченко на 1.93, яка взяла цю висоту з другої спроби. Інші українки взяли планку без проблем. Усі спортсменки перейшли стрибати на 1.96.

Перші проблеми в українок

З першої спроби з українок лише Геращенко впоралась із 1.96. Із другого стрибка Левченко реабілітувалась і таки підкорила планку. Для Юлії цей результат вже став найкращим у сезоні. З другого разу впоралась і Ярослава. Усі українки продовжили боротьбу.

1.98 – перша найгірша висота для усіх стрибунок з України. Геращенко з другого стрибка взяла планку та показала свій найкращий результат сезону. Левченко вирішила перенести свою останню спробу на висоту 2 метри. А Магучіх лише з третьої спроби взяла висоту 1.98.

Левченко першою покинула змагання зі стрибків у висоту серед українок. Юлія зупинилась 8-й позиції із результатом 1.96.

першою покинула змагання зі стрибків у висоту серед українок. Юлія зупинилась 8-й позиції із результатом 1.96. На 2 метри українки також стартували з помилки. В усіх трьох спробах Геращенко була у міліметрах від вдалої спроби – 4 місце на Олімпійських іграх.

Драматична розв'язка

Єдиною з українок продовжила боротьбу Ярослава Магучіх. З першої спроби наша легкоатлетка не взяла висоту 2.02. А от представниця ОКР Марія Ласіцкене легко підкорила планку на цій висоті. Австралійці Ніколі Макдермотт теж не вдалось взяти з першого стрибка 2.02.

Стрибунка з Австралії взяла висоту, а от Магучіх розумно перенесла спробу на вищу висоту 2.04. Усі стрибунки не змогли взяти з першої спроби цю висоту. У Магучіх була лише одна спроба, щоб здобути медаль вищу, ніж "бронзу".

Ярослава Магучіх – бронзова призерка Олімпіади-2020. Українка завершила виступ із 2 метрами. Перемогу здобула легкоатлетка ОКР Марія Лесіцкене – 2.04. "Срібло" здобула австралійка Нікола Макдермотт – 2.02.