Ще у 2020 році Лузан опублікувала фотографію своєї долоні після тренування.

Мало у кого настільки сильно стираються руки, але я потрапляю в те число обраних. Відразу скажу – нічого не допомагає. Ні інші намотування, ні якісь рукавички. Я випробувала все – результат не змінюється. Просто треба перетерпіти, й з часом руки адаптуються,

– розповіла Людмила Лузан.

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Веслувальниця зізналася, що вона вже привикла до цього.

"Максимально концентруюся на тренуванні і не прислухаюся, що мене щось болить. Хоча, буває сльози самі по собі капають. Загалом, перемотую пластиром пальці, мажу кремом, йодом і в повний перед. На шляху до своєї мрії ніщо не зупинить. Можна стерпіти цей тимчасовий біль заради перемог", – написала Лузан.

Цей пост вона зробила 28 травня 2020 року. 5 серпня 2021 року Лузан стала бронзовою призеркою Олімпіади у греблі на каное на дистанції 200 метрів. При цьому довелося використовувати фотофініш.