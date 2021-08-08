Омріяна олімпійська медаль

25-річна львів'янка принесла Україні шосте "срібло" та сумарно 19-ту нагороду для країни. Олена Старікова у спринті поступилась лише рекордсменці світу у цій дисципліні з Канади Кеслі Мітчелл.

Як це було "Українська ракета": Старікова здобула "срібло" Олімпіади у спринті на велотреку

Рахунок за заїздами – 0:2 на користь представниці Канади. У першому – Олена програла з відставанням в 0,061 секунди, у другому – 0,064 секунди. Також крім срібної медалі в активі української спортсменки 4 місце у кейріні на велотреку на Олімпійських іграх у Токіо.

На церемонії нагородження наша спортсменка з усмішкою на обличчі вдягала на свою шию першу олімпійську медаль у кар'єрі. У кейріні на японському велотреку Олена посіла 4 місце.

На найвищу сходинку п'єдесталу підійнялась якраз Кеслі Мітчелл. Трійку лідерів замкнула велогонщиця з Гонконгу Лі Хвейші. Вона впевнено здобула перемогу над німкенею Еммою Хінце.



Олена Старікова – срібна призерка Олімпіади / Фото Getty Images



Старікова стала другою на Олімпіаді у спринті / Фото Getty Images



Українка поступилась лише Кеслі Мітчелл / Фото Getty Images