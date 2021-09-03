У стрибках у висоту Ярослава Магучіх посіла перше місце з результатом 2.02 м. Українка випередила своїх головних конкуренток Ніколу Макдермотт з Австралії та росіянку Марію Ласіцкене.

До слова Як Магучіх та Рижикова Діамантову лігу у Швейцарії розривали: відео

Ярослава спробувала взяти висоту на 2.04 м, але її не подолала, проте і стрибка на 2.02 м вистачило для перемоги.

В Брюсселі також виступали ще дві українські стрибунки у висоту. Ірина Геращенко посіла 4 місце, а Юлія Левченко – 8-е.

Попередній етап Діамантової ліги для Магучіх

На етапі Діамантової ліги у Парижі Ірина Геращенко посіла третє місце, а Ярослава Магучіх уперше за два роки опинилася поза подіумом.

Магучіх посіла лише 5 місце з результатом 1.95 м. Такий самий результат показала Ірина Геращенко, але вона стала третьою, бо взяла висоту з першої спроби, а Магучіх – лише з третьої. Переможцем в секторі для стрибків у висоту стала Нікола Макдермотт з Австралії, яка взяла 1.98 м.