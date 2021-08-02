Сильна злива не завада

Ускладнював виступ у півфіналах дощ, який розпочався у Токіо. У таких умовах українкам довелося пробігти дистанцію 400 метрів з бар'єрами.

До слова Ленур Теміров прикро поступився в боротьбі за бронзову медаль Олімпіади-2020

За підсумками півфінальних забігів Рижикова показала сьомий час – 54,23 секунди, а Ткачук зайняла останнє прохідне восьме місце – 54,25 секунди.

І Анна Рижикова, і Вікторія Ткачук пройшли за часом – уперше в історії Олімпіад Україна матиме одразу двох представниць у фіналі цієї дисципліни.