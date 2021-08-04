Гарний результат від українок

Відразу дві українки відібрались і у фінальний забіг – Анна Рижикова та Вікторія Ткачук. Українські бігунки протистояли найкращим легкоатлеткам світу на цій дистанції.

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Дівчата рівно подолали усю дистанцію та фінішували поруч у фінальному протоколі – Рижикова стала 5-ю, а Ткачук – 6-та.

Важливо! Уперше в історії Олімпіад Україна матиме одразу двох представниць у фіналі цієї дисципліни.

Перших дві позиції зайняли американки. Олімпійською чемпіонкою зі світовим рекордом стала Сідні Маклафлін. Відразу за її спиною розташувала її партнерка по збірній Далайла Муххамад. Трійку призерів замкнула представниця Нідерландів Фемке Бол.

Відзначимо, що українка Ткачук завершила дистанцію з новим особистим рекордом.

Призери забігу

1. Сідні Маклафлін – 51.46

2. Далайла Муххамад – 51.58

3.Фемке Бол – 52.03

…

5. Анна Рижикова (Україна) – 53.48

6. Вікторія Ткачук – 53.79