У фіналі без медалей для України

Олена Старікова та Любов Басова з першим та третім часом відібрались у фінальний заїзд у кейріні. Спортсменки після космічного фінішу у півфіналі дали українцям надії на медалі у Токіо.

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У вирішальній гонці за олімпійські нагороди змагались 6 велогонщиць, дві з яких були з України. таку ж кількість представниць мала Канада.

Кейрін – це гонка з прискоренням. Попереду велогонщиків слідує мотоцикл, який розганяє спортсменів. Однак обганяти його не можна. За 2,5 кола до фінішу мотоцикліст залишає трек. Після цього слідує швидкісний спринт у виконанні велогонщиків. Українки грамотно розташувались на обох радіусах попереду суперниць. Але інші велогонщиці красиво заблокували внутрішній радіус Старіковій, яка була ближчою до медалей. Олена Старікова фінішувала 4-ю, а Любов Басова завершила фінал на 6-й позиції. Олімпійською чемпіонкою стала Шанне Браспеннінкс із Нідерландів. У п'ятницю, 6 червня, українки продовжаться боротись за олімпійські нагороди у індивідуальному спринті.

Призерки кейріну

1. Шанне Браспеннінкс (Нідерланди)

2. Еллесс Ендрюс (Нова Зеландія) +0.061

3. Лоріан Дженест (Канада) +0.148

…

4. Олена Старікова (Україна) +0.396

6. Любов Басова +0.580