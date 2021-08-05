У фіналі без медалей для України
Олена Старікова та Любов Басова з першим та третім часом відібрались у фінальний заїзд у кейріні. Спортсменки після космічного фінішу у півфіналі дали українцям надії на медалі у Токіо.
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У вирішальній гонці за олімпійські нагороди змагались 6 велогонщиць, дві з яких були з України. таку ж кількість представниць мала Канада.
Призерки кейріну
1. Шанне Браспеннінкс (Нідерланди)
2. Еллесс Ендрюс (Нова Зеландія) +0.061
3. Лоріан Дженест (Канада) +0.148
…
4. Олена Старікова (Україна) +0.396
6. Любов Басова +0.580