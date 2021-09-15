Чудовий фініш сезону для Рижикової

Досвідчена легкоатлетка з України тріумфально фінішувала на змаганнях у Загребі. Анна Рижикова стала другою у бігу на 400 метрів із бар'єрами.

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Українка поступилась лише Джанні Вудрафф з Панами (54,67). На останніх метрах дистанції в Анни відкрилось "друге дихання". 31-річна легкоатлетка додала у швидкості та випередила своїх конкуренток у боротьбі за "срібло".

Рижиковій зовсім трішки не вистачило до перемоги. Час українки – 54,87 секунди. Це 12 міжнародний старт Рижикової у цьому сезоні. Десять разів вона підіймалася на подіум, крім одного етапу Діамантової ліги та фіналу Олімпіади у Токіо.

Відео забігу Рижикової