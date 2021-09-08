Підтримка від чемпіонки

Катерина Крива палко підтримувала наших спортсменів на Олімпіаді-2020. Дівчина дивилась ледь не усі змагання та переживала за земляків. Каратистка спеціально наставляла будильник на ранковий час, щоб переглянути виступи українських олімпійців.

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Як зізналась сама Катерина, то переживала за усіх. Відзначимо, що карате вперше було включене у олімпійську програму. Україна ж у Токіо здобула відразу дві нагороди – "срібло" Анжеліки Терлюги та "бронза" Станіслава Горуни.

Чому у Парижі не буде карате?

Існує багато версій, чому карате не включають у програму Олімпійських ігор. Попередньо планувалось, що наш вид спорту буде включений у Парижі-2024. Хтось каже, що тут залучена фінансова частина, а хтось, що є певні конфлікти між сторонами. Всередині душі ще є маленька надія, що каратисти таки зможуть виступити на наступній Олімпіаді. Дуже шкода, що так складаються справи, адже карате не менш видовищний вид спорту, ніж будь-який інший,

– відповіла Крива.

Спортсменка розповіла, чи виникало у неї бажання перейти в інший вид спорту заради того, щоб поїхати на Олімпійські ігри: "Під час карантину. Жартую, не було. Карате б образилось на мене через такі думки. Так, Олімпіада – це мрія кожного спортсмена, але не Олімпійськими іграми єдиними. Є багато класних турнірів".



Богдан Ігор та Катерина Крива / Фото з facebook.com/kateryna.kryva

Відзначимо, що Катерина – "універсальний боєць". Вона встигає поєднувати свої тренування та роботу з дітьми. Вже у п'ятому класі каратистка визначилась зі своїм майбутнім. Щоправда, у дев'ятому класі у її голові промайнула думка про юридичну освіту. Але протрималась вона недовго. Коли дівчина вступала у ВНЗ розуміла, що її майбутнє буде пов'язане з роботою із дітьми.

Катерина Крива – сувора тренерка?

Так, трохи є. На тренуваннях потрібно бути строгою, тримати дисципліну та бути прикладом для дітей. А от поза межами тренувального залу можемо поїхати десь відпочити та розслабитись. Потрібно навчити дітей правильно розставляти кордони між тренуваннями та відпочинком,

– розповіла українська спортсменка.

"Нещодавно під час поїздки у Карпати хлопці щось не поділили між собою у своїй кімнаті. Після чого ми вийшли на вулицю, хлопці постояли п'ять хвилин на кулачках, а потім 30 кіл бігали навколо котеджу, а останні 10 пробігли тримаючи один одного за руки. Після цього були усі чемні", – сказала наставниця.

"Загалом треную близько 35-40 дітей. У моїх групах є дітки від 5-6 років, а старша група складається з дітей віком 12-13 років. Це вже мої вихованці, які прийшли до мене змалечку та починають дихати у спину. Маю фотографії з ними, коли вони ще маленькі, а тепер вони майже однакові зі мною за зростом. Це дуже круто", – розповіла Катерина про роботу з дітьми.



Релакс після виснажливих тренувань / Фото з facebook.com/kateryna.kryva

"Стараюсь не кидати відразу дітей у цю шалену гонку"

Тренерка відрізняється своїм підходом до роботи. Катерина хоче поступово виводити своїх вихованців на новий рівень. Інакше діти можуть просто перегоріти та кинути карате.

Зазвичай беремо участь в обласних та міських змаганнях, їздили на змагання у Київ. Дотримуюсь тієї думки, що змалечку не потрібно возити дітей по усіх можливих міжнародних змаганнях. Є багато наставників, які возять своїх підопічних на усілякі змагання. Однак існує ризик, що дитина швидко покаже результат, перегорить та закине кар’єру. Стараюсь не кидати їх відразу у цю шалену гонку, все повинно відбуватись поступово, крок за кроком,

– заявила Крива.

Робота з дітьми забирає багато сил, тому емоційні перегорання також присутні. Катерина зізналась, що робота зі старшою групою приносить великий кайф та задоволення. Коли вихованці більш свідомо розуміють, куди їм потрібно рости та є справжніми фанатами своєї справи.



Юні вихованці Катерини Кривої / Фото з facebook.com/kateryna.kryva

"Отримували від мене 50 гривень за складну техніку чи перемогу"

Цікаво, що наставниця знаходить цікаві мотиваційні підходити до дітей. Катерина вже з перших кроків у карате розуміє, чи дитина сама вирішила займатись, чи це забаганка батьків: "Потрібно заохотити дітей далі продовжувати відвідувати тренування. Інколи, коли бачиш, що далі нічого не виходить, то краще її відпустити".

Близько 90 відсотків моїх вихованців продовжують тренуватись під моїм керівництвом. Вже незабаром вони зможуть взяти участь у змаганнях серед кадетів. З кожним роком їх тренування стають все складнішими та цікавішими, тому бували такі випадки на змаганнях, коли хтось міг отримати від мене 50 гривень за складну техніку чи перемогу на змаганнях. Шукаю різноманітні методи заохочення,

– розповіла тренерка.

У Катерини є надійне плече – її брат, який завжди допоможе у складну хвилину. Саме він тренує її вихованців, коли сестра відсутня в Україні через змагання.

Вдається поєднувати свої тренування з роботою з дітьми. Коли дуже складно, то на допомогу приходить брат, який також є тренером з карате. Він має свої групи, але завжди готовий допомогти,

– сказала Катерина.



Катерина Крива з братом / Фото з facebook.com/kateryna.kryva

Хто з українських спортсменів міг би скласти Катерині Кривій конкуренцію на татамі?

Оксана Лівач – швидка дівчина, яка бореться на характері. Додам сюди Дарію Білодід та з чоловіків Жана Беленюка. Уся трійка сформована зі схожих видів спорту. Але усі спортсмени з вольовим характером, які завжди хочуть перемагати. Найнезручнішою суперницею із цього тріо буде Оксана. Я є однією з найвищих каратисток у своїй ваговій категорії, у мене легше влучити. Тому із такими швидкими та низенькими суперницями мені дуже некомфортно боротись,

– розповіла каратистка.

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"Мені подобається те, чим займаюсь, тому мотивація мені не потрібна"

Катерина розповіла, що у збірній України є гарна заміна, яка вже дихає у спину досвідченим каратисткам команди. Тому на відпочинок часу просто немає. Дівчина ще має багато нереалізованих цілей, тому додаткова мотивація їй не потрібна.

Мені подобається те, чим я займаюсь, отримую задоволення. Тому мотивація мені не потрібна. Цілей ще дуже багато. Попереду етапи Karate1 Premier League, чемпіонат світу, Всесвітні та Європейські ігри. Є змагання, які будуть контрольними до чемпіонату світу, де можна перевірити свою готовність та визначити свої проблемні сторони,

– відверто розповіла українка.



Катерина Крива, Станіслав Горуна та Аніта Серьогіна / Фото з facebook.com/kateryna.kryva

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У якому виді спорту Катерина Крива може скласти гідну конкуренцію, окрім карате?

Дівчина розповіла, що у дитинстві була активною дитиною, тому усе її життя було пов'язане зі спортом. Змалечку Катерина у своєму містечку займалась легкою атлетикою. Однак все це було лише на аматорському рівні.

Мені подобається фехтування. Чому фехтування схоже до карате? Є спільна особливість – потрібно відчути та зловити момент атаки. У який час краще стати в оборону, а коли додати у швидкості. Думаю, що змогла б скласти гідну конкуренцію у легкій атлетиці, якою займалась у дитинстві. Однак все це було на аматорському рівні. Коли навчалась у школі, то їздила на обласні змагання з настільного тенісу. Люблю побігати футбол,

– зазначила дівчина.

Як досягнути успіху народившись у маленькому містечку? Бажання. Хто, щоб не говорив, але від бажання залежить все. Хотілось змінити себе та розвиватись, тому я тут, де є зараз,

– відповіла Катерина Крива.