Ключі від автівок спортсменкам вручили в Конгресно-виставковому центрі "Парковий" у Києві.

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На нагородженні була присутня спортивна еліта на чолі з першими особами Асоціації – президентом Юрієм Копитко і першим віцепрезидентом і народним депутатом Едуардом Прощуком, Міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом.



Призери Олімпійських ігор Алла Черкасова та Ірина Коляденко з подарованими автомобілями / Фото ukrwrestling.com.ua

"Звичайно ж, життя після Олімпіади змінилася. Мене почали впізнавати на вулицях, просять сфотографуватися. Зараз я проходжу реабілітацію після складної операції на нозі, яку травмувала в Токіо і намагаюся знайти нові інтереси поза професіональним спортом. Але як тільки буде можливість, як тільки дозволять лікарі, я знову повернуся на килим. Мета залишається незмінною – олімпійське "золото", – сказала Ірина Коляденко.

Після завершення Ігор Ірина Коляденко отримала квартиру в Ірпені від голови Київської обласної держадміністрації Василя Володіна, але в знак подяки вирішила подарувати нове житло своєму тренеру Володимиру Яременку. Після такого благородного жесту спортсменці подарували ще одну квартиру.