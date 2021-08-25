Зворушливий вчинок бронзової призерки Олімпіади

Губернатор Київської області Володін Василь Генадійович зробив подарунок Ірині Коляденко – бронзовій призерці Олімпіади у Токіо. 22-річний українській борчині вручили квартиру у рідному для спортсменки Ірпені.

Читайте також Моя молодість перемогла досвід, – борчиня Коляденко про омріяну олімпійську медаль

Дівчина подякувала владі за подарунок та написала зворушливий пост на своїй сторінці в інстаграмі. Коляденко зазначила, що не лише не мала власної квартири, а й навіть кімнати.Отримати своє житло було однією з мрії дівчини.

Однак за титанічною роботою спортсменки стоїть її особистий тренер Володимир Яременко. Коляденко віддала ключі від квартири своєму наставнику, якому вона щиро вдячна за роботу та турботу протягом її кар'єри.

Спеціаліст підтримував Ірину у часи падінь та перемог, жертвуючи сімейним життям. При цьому наставник теж немає власного житла. Борчиня зворушливо віддала подаровану квартиру фахівцю та зазначила, що з допомогою тренера буде далі працювати над втіленням цієї мрії.

Нагадаємо, що Ірина Коляденко стала однією з двох борчинь, яка принесла Україні олімпійську "бронзу" у Токіо. У бронзовому фіналі українка ефектно здолала латвійку Анастасію Григор'єву.

Ще одну медаль наші країні з боротьби принесла Алла Черкасова, яка втілила мрію свого сина.

Текст публікації Ірини Коляденко в інстаграмі:

Вчора відбулась ще одна дуже важлива та така потрібна подія в моєму житті. Губернатор Київської області Володін Василь Генадійович вручив мені ключі вже від моєї квартири в моєму місті Ірпінь. Що це значить для мене? Щоб ви розуміли, то я навіть своєї кімнати ніколи не мала! Так склалося моє життя. Своє власне житло – це насправді була моя мрія, яка була не менш бажаною ніж олімпійська медаль.

І ось сьогодні я тримаю право власності на однокімнатну квартиру на 41 метри квадратні. Вже завтра я б могла розпочати ремонтні роботи. Але....Але за всіма моїми перемогами стоїть ще одна людина. Це мій тренер, з яким я працюю упродовж восьми років, який мене не тільки тренує, а й завжди був поряд протягом всього часу. Так, було нелегко. Був такий час, що він мені купував одяг. Його маленька донька Тетяна та його дружина не бачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу. Не маючи свого власного житла!

Я дуже ціную весь вклад свого тренера в мене. Я розумію, на які жертви він йшов заради цієї перемоги. І хоч в нашій країні, на жаль, тренерів залишають поза увагою, але я все ж хочу сказати своєму тренеру: "ДЯКУЮ". І віддати подаровану мені квартиру заслуженому тренеру України Володимиру Васильовичу Яременко. Ви її заслужили! А я продовжую мріяти та працювати над втіленням своїх мрій. А Ви мені як завжди допоможете.