Успіх Лузан дав можливість переписати історію України на Олімпійських іграх та побити декілька національних рекордів.
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Лузан стала мультимедалісткою у жіночому каное
Дебют каное відбувся саме на Олімпіаді-2020. Українка Людмила Лузан здобула дві медалі, ставши однією із двох спортсменок, які завойовувати більше однієї нагороди в цьому виді спорту.
Окрім української веслувальниці, виграти дві нагороди вдалося також канадійці Лоренс Вінсент-Ляпонт.
У підсумку у заліку медалісток у каное Лузан та Вінсент-Ляпонт мають однакові результати. Адже канадська спортсменка випередила українку в каное-одиночці, однак у каное-двійці фінішувала третьою.
Більше жодна каноїстка не змогла здобути більше однієї медалі на Олімпіаді у Токіо.
Веслувальниця побила національний рекорд
Лузан також стала третьою веслувальницею, якій вдалося здобути більше однієї медалі на Олімпійських іграх, а також першою каноїсткою.
Медалі українських веслувальниць на Олімпіаді-2020: коротко
- У фіналі греблі на одиночному каное 5 серпня Людмила Лузан з результатом у 47.034 здобула бронзову нагороду.
- А 7 серпня веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова виборолили "срібло" у греблі на каное-двійках. Їм лише дещиці не вистачило до першого місця – трошки більше ніж 2 секунди.
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