Збірна України з веслування на байдарках і каное під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана завоювала вісім медалей на етапі Кубка світу в угорському Сегеді.

Переможна хода українців

Головним героєм української веслування на кубку світу стала Людмила Лузан, яка на каное-одиночці виграла гонку на 500 метрів і стала другою на 200 м. Потім Лузан разом з Анастасією Четверіковою в каное-двійці виграла золото на 500 метрах, пише 24 канал.

Дивіться також Україна завоювала рекордні 8 ліцензій на Олімпіаду 2020 з веслування на байдарках і каное

Ще одна золота медаль виявилася у Марії Кічасової-Скорик, Людмили Кукліновської, Анастасії Тодорової і Марії Повх, які на своїй байдарці-четвірці виграли гонку на 500 метрів.

Другу срібну медаль завоювала також байдарка-четвірка на 500 м, але у чоловіків в складі Дмитра Даниленка, Олександра Сиромятникова, Олега Кухарик та Івана Семикіна.

Бронзові медалі принесли Дмитро Янчук і Тарас Міщук (каное-двійка, 500 метрів), Анастасія Четверікова і Віталій Вергелес (каное-двійка, мікст, 200 метрів), Олена Циганкова (каное-одиночка, 5000 метрів).