Неймовірна Старікова знову на п'єдесталі

Срібна призерка Олімпіади-2020 з України вперше після головних змагань у житті спортсмена підійнялась на п'єдестал. "Українська ракета" у кейріні поступилась лише німкені Леї Софі Фрідріх – 11.400.

Варте уваги "Українська королева треку": ексклюзив зі срібною призеркою Олімпіади Оленою Старіковою

Представниця Німеччини вдало пішла в атаку та випередила Олену на останньому колі. Старікова намагалась додати та не впустити повз себе інших суперниць. Що і вдалось. Олена Старікова – віцечемпіонка Європи у кейріні.