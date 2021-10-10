Неймовірна Старікова знову на п'єдесталі
Срібна призерка Олімпіади-2020 з України вперше після головних змагань у житті спортсмена підійнялась на п'єдестал. "Українська ракета" у кейріні поступилась лише німкені Леї Софі Фрідріх – 11.400.
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"Українська королева треку": ексклюзив зі срібною призеркою Олімпіади Оленою Старіковою
Представниця Німеччини вдало пішла в атаку та випередила Олену на останньому колі. Старікова намагалась додати та не впустити повз себе інших суперниць. Що і вдалось. Олена Старікова – віцечемпіонка Європи у кейріні.
Що таке кейрін? Це гонка з прискоренням. Попереду велогонщиків слідує мотоцикл, який розганяє спортсменів. Однак обганяти його не можна. За 2,5 кола до фінішу мотоцикліст залишає трек. Після цього слідує швидкісний спринт у виконанні велогонщиків.
Цікаво, що саме німкеня була швидшою за українку у півфіналі спринту.
Нагадаємо, що
Старікова зупинилась за крок від п'єдесталу у спринті. У бронзових заїздах українка поступилась представниці Франції Матільде Грос. Медаль Олени стала єдиною для України на цьому чемпіонаті Європи у Швейцарії. Вона дозволила "синьо-жовтим" посісти 12-те місце у командному заліку. На Олімпіаді-2020 Старікова стала другою у спринті, поступившись лише рекордсменці з Канади Келсі Мітчелл.