"Було дуже важко емоційно"

22-річна українська борчиня відзначила емоційну складову під час виступів на Олімпіаді. Анастасія Григор'єва, суперниця з Латвії, вже декілька разів зустрічалась на різних турнірах з Коляденко. Тому суперниця була добре знайома Ірині.

Як це було Борчиня Коляденко у розкішному стилі взяла "бронзу" Олімпіади у Токіо

Коляденко пройшла складний шлях до поїздки у Токіо. Але красивим підсумком цієї складної дороги стала бронзова медаль: "Було важко, але я рада, що пройшла цей шлях. Підсумок – медаль"

Чесно кажучи, було важко, перш за все емоційно. Спершу був ліцензійний турнір в Україні, потім ще потрібно було виграти ліцензію на вагу і готуватися до Ігор. І потрібно було постійно тримати форму, тому що ліцензія не на прізвище, а на вагу,

– розповіла українка.

Спортсменка зізналась, що і раніше перемагала латвійку. Після Олімпійських ігор Ірина візьме час на відпочинок, а вже згодом із тренерами буде складати свій план на наступні змагання.

Я вже боролася з Григор'євою раніше, перемагала. Напевно, моя молодість перемогла досвід. Тепер потрібно відпочити, відновитися,

– радіє Коляденко.

Для 22-річної борчині ця медаль стала першою на Олімпійських іграх у кар'єрі. Коляденко здобула другу "бронзу" для України у жіночій боротьбі у Токіо. До цього 3 липня третю сходинку у вазі до 68 кілограмів посіла Алла Белінська.

Як Коляденко здобула "бронзу"