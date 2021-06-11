Анна Рижикова фінішувала другою на дистанції 400 м з бар'єрами. Вона подолала дистанцію за 54,19 секунди, що є її особистим рекордом.

Цікаво. Анна Рижикова уже виконала олімпійський норматив, тому точно виступить на Олімпіаді-2020 в Токіо саме на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

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Марина Бех-Романчук не зуміла поборотися за золоту медаль у стрибках в довжину, задовольнившись лише третім місцем. Вона вийшла у фінал, де змагалася ще проти двох суперниць, стрибнувши на 6,79 метра. Це був другий показник на змаганнях. Але у фіналі місця розігрувалися за допомогою додаткової спроби, а попередні до уваги не бралися. Бех-Романчук так і не змогла стрибнути (її результат не зарахували), а переможницею стала Івана Шпанович з Сербії. У фінал вона пройшла зі стрибком на 6,74 метра, а вже у додатковій спробі стрибок на 6,56 метра приніс їй перемогу.

Україна могла здобути ще одну медаль. Але Андрій Проценко зупинився за крок до п'єдесталу. Він стрибнув у висоту на 2,3 метра. У той час як одразу троє суперників на 2,33 метра.