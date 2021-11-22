Захарєєв: Батьки не дивляться поєдинки

Одне з перших запитань, адресованих Юрію, було про призові у 100 тисяч доларів, які він отримав за перемогу на чемпіонаті світу.

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Поки чемпіон не знайшов їм призначення. Але запевнив, що поділиться з тренером Ігорем Юрескулом, який привів його до тріумфу.

Також боксер в очікуванні автомобіля, який йому обіцяли подарувати за перемогу в Сербії.

Після перемоги на чемпіонаті світу на плечі Захарєєва звалилася слава. Вболівальники та журналісти в черзі до українського дарування.

Перспективний боксер зізнався, що після "золота" його життя повністю змінилося. У новому житті знайшлося місце як плюсам, так і мінусам.

Що змінилося? Став популярнішим. Багато людей запрошують приїхати, підходять сфотографуватися, отримати автограф. Мені це подобається, але також це втомлює,

– сказав боксер.

Юрій розповів, що не відчуває тиск через те, що відтепер від нього чекатимуть тільки перемог. Також він не надає значення "хейтерам", хоч і читає всі коментарі про себе. З усмішкою каже, що "поки всі коментарі хороші".



Захарєєв роздавав автографи навіть під час інтерв'ю / Фото 24 каналу

Поза боксом Захарєєв любить відпочивати з друзями. Боксер відправляється у поїздку, коли випадає нагода відпочити цілий тиждень.

Також Юрій навчається в Ізмаїльському інституті. У майбутньому не виключає, що стане тренером, але зараз на першому місці бокс.

"Вчуся на тренера. Бачу в майбутньому себе тренером з боксу", – зізнався чемпіон світу.

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Як це часто буває у боксерських родинах, батьки Юрія не дивляться його поєдинки наживо.

Батьки дивляться поєдинки, але тільки не тоді, коли йде пряма трансляція. Ні мама, ні тато. Дивляться вже тільки після того, як я відбоксував,

– заявив Захарєєв.

Що цікаво, сам боксер також не любить переглядати свої попередні бої. Цю справу він довіряє тренеру Юрескулу.

"Не дивлюся свої поєдинки. Для чого? Для цього є тренер, який подивиться всі мої помилки. Він мені підкаже, що мені виправити", – зазначив боксер.

Наразі Юрій співпрацює тільки з одним тренером, але каже, що йде до того, щоб збільшити команду та мати нових фахівців.

Чому любительський бокс важчий за професіональний

У 19 років Захарєєв демонструє дорослий підхід до боксу. Зокрема, боксер запевнив, що не хвилюється перед поєдинком, а навпаки – почувається у ринзі впевнено, не зважаючи на статус бою.

"Я вийшов і впевнено почуваюся. Врівноважено вийшов у ринг і зробив свою роботу. Ніякого хвилювання. Є тренери, як роблять мені підказки як робити, і я роблю", – сказав Юрій.



Юрій Захарєєв / Фото 24 каналу

На любительському рівні Захарєєву доводиться битися з різними суперниками. Українець розповів, що вивчає кожного опонента на тренуваннях та намагається підлаштуватися.

"Це ми напрацьовуємо з тренером "на лапах" перед боєм. Намагаємося приблизно зробити манеру суперника і так під нього підробити", – сказав Юрій.

Сам Захарєєв універсальний боксер, адже любить битися як на ближній дистанції, так і на дальній.

Хоча він ще не спробував свої сили у професійному боксі, але переконаний, що в любителях битися важче.

Любительський бокс важчий за професіональний. У професіоналах потрібно готуватися під одного суперника. Натомість у любителях у кожного суперника різний стиль та манера. З кожним потрібно виходити і з кожним по-різному виходить. Не так, що ти вийшов проти одного суперника і 4 – 8 раундів тільки з ним працюєш. А тут кожен бій інший суперник – три раунди по три хвилини. У тебе 3 раунди, за які потрібно викластись на 100%,

– зазначив Юрій.

Обираючи тактику на бій, за словами Юрія, важливо зрозуміти, на якій дистанції боксує суперник.

"Тут залежить від того, який суперник і, як він взагалі веде свою манеру бою. Можливо, постійно у ближньому бою працює, можливо, весь час на дальній дистанції. Залежить від суперника, яку тактику під нього підібрати", – додав чемпіон.

У любительському боксі бійці проводять по 3 раунди, коли у професіоналах регламентовано 12 трихвилинок. Як казав Ернест Хемінгуей: "Якщо ви хочете відчути час, спробуйте провести на рингу хоча б один раунд". Ми запитали Юрія, як тривають 3 хвилини.

"Це залежить від того, наскільки ти готовий та скільки ти тренувався. Це твоя витривалість. Можна за перший раунд викластися, як за всі три. Коли виходиш у ринг і втягуєшся, то не помічаєш, як ці три хвилини пролітають", – резюмував Захарєєв.



Юрій Захарєєв / Фото 24 каналу

У 2021 році на любительському рівні відбулися дві великі боксерські події – Олімпійські ігри-2020 та власне чемпіонат світу. На обох першостях Україна не залишилася без медалей. Олександр Хижняк приніс Україні "срібло" Олімпіади, а Захарєєв став чемпіоном світу у Белграді.

Юрій зізнався, що не мав шансів поїхати на Олімпійські ігри у Токіо.

Я фізично не встигав потрапити на Олімпіаду-2020. Взагалі не думав про неї. Не був би до неї готовий,

– сказав боксер.

На щастя, Хижняк і Захарєєв виступають у різних вагових категоріях – до 75 та до 71 кілограма відповідно. Відтак, боксери не конкуренти на Олімпіаді-2024 й можуть принести Україні по одній медалі. Обидва заявляють, що прагнуть взяти "золото" у Парижі. Юрій зізнався, що ні разу не перетинався у ринзі з Хижняком. Він прокоментував скандальну поразку Олександра у фіналі Олімпіади.

Нагадаємо. У фіналі Олімпіади рефері зарахував Хижняку сумнівну, але легітимну поразку технічним нокаутом у поєдинку проти бразильця Геберта Соузи.

"Хижняк підвівся і нормально почувався. Він відчував, що міг продовжити бій. Він підвівся та зібрався…", – сказав Захарєєв у відповідь на питання, чи справедлива поразка Хижняка.

Захарєєв: Не було ні рукавиць, ні форми – нічого

Після перемоги на чемпіонаті світу Юрій розповів, що перші його тренування були на вулиці. Боксер згадав, якими важкими були перші кроки на шляху до чемпіонства.

Спочатку звісно було важко. У нас тоді не було ні рукавиць, ні форми – нічого! Нам допомагали люди, купували рукавиці, форму та боксерки. Десь батьки допомагали, купуючи рукавиці та шоломи. У період, поки ми росли над собою, на збори їздили за свої фінанси. Потім, коли почали рости, тобто почали виїжджати на Україну та вищі змагання – почали демонструвати хороші результати, тоді нас взяла під опіку федерація, яка нам оплачувала поїздки, платила стипендії тощо,

– згадав Юрій.

Зараз ситуація змінилася і Захарєєв може тренуватися у набагато кращих умовах. Боксер не проти побувати в тренувальних таборах інших спортсменів. Коли ми попросили уточнити прізвище, то прогнозовано почули Ломаченко.

"Звісно, хотів би спробувати. Подивитися та навчитися чогось. Також набратися якогось досвіду. Хотілося б побувати у Василя Ломаченка, подивитися, як він займається та потренуватися разом з ним",– сказав Захарєєв.

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Хоча Ломаченко та Захарєєв із Білгород-Дністровська, проте в залі чи на тренуваннях не перетиналися. Юрій згадав, як одного разу на пляжі бачив тренування Василя під пильним наглядом батька Анатолія Ломаченка.



Юрій Захарєєв / Фото 24 каналу

Були в Затоці, коли на морі займалися. Ломаченко також там займався. Ми якось бігали й він з батьком займався на пляжі. Пробігали повз і зупинилися, щоб сфотографуватися з ним,

– розповів уродженець Одещини.

Захарєєв: У нас все вийде

Захарєєв твердо налаштований здобути "золото" Олімпійських ігор, і тільки після цього готовий розглянути перехід у професіонали. Українця навіть не цікавить звання наймолодшого абсолютного чемпіона світу.

Наразі він не зміг відповісти на запитання, у якій ваговій категорії буде виступати у майбутньому. Але запевнив, що його не лякає відсутність титульних боїв у багатьох боксерів.

"У нас все вийде", – оптимістично відповів Юрій.

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Захарєєв теоретично може виступати у декількох вагових категоріях, однак тоді йому доведеться зайнятися так званою "ваговою гонкою" – набирати або скидати вагу. Наразі Юрій стверджує, що йому комфортно в 71-у кілограмі.

"Я повинен по собі відчувати, як у мене йде вага. Скидається вона легко, чи набирається… Я зараз добре почуваюся у своїй ваговій категорії", – сказав боксер.

Захарєєв запевнив, що вболівальники не побачать його у кулачних боях чи змішаних єдиноборствах. "Це не моє", – розсміявшись, відповів чемпіон.

Юрій заявив, що ніколи не бував у нокдауні чи нокауті. Він гордо говорить, що пропускав важкі удари, але не падав.

Куди боляче? Корпус ще можна витримати, але якщо потрапляють у щелепу, коли знаходять саме ту точку, то людина падає…,

– зазначив Юрій.

Він додав, що нокаутувати суперника не так просто. З вирішальним ударом потрібно бути обережним, щоб не зазнати травми.

"Тут потрібно бути акуратним. Суперник ставить блок і повністю себе закриває. У цей момент важко найти ту точку, щоб саме туди влучити. Головне не травмувати свої руки. Якщо суперник закриється і ти невдало вдариш та пошкодиш руку – може змінитися хід бою. Потрібно думати та акуратно підходити", – розповів Захарєєв.

Досить часто боксери зазнають травм під час поєдинку та вимушені думати про те, як здобути перемогу з травмою.

Наприклад. У жовтні 2020 року Василь Ломаченко вийшов з травмою плеча у ринг проти Теофімо Лопеса й програв. Українець втратив три титули чемпіона світу.

Захарєєв каже, що виходить у ринг тільки з однією думкою про перемогу. Все інше під час бою відходить на другий план.

Я виходжу в ринг і все – повинен тільки виграти. Якщо щось болить, то вже на адреналіні просто забувається. Ти виходиш і просто б’єшся,

– розповів Юрій.



Юрій Захарєєв / Фото 24 каналу

Останнім часом українські спортсмени зізнавалися, як відмовлялися від зміни громадянства. Подібні пропозиції надходили Еліні Світоліній, Олександру Усику, Ярославі Магучіх та іншим.

Захарєєв відповів на наше запитання про пропозиції змінити громадянство. Боксер запевнив, що не отримував відповідних пропозицій.

Захарєєв: Бокс – не жіночий вид спорту

Юрій вважає, що бокс – спорт більше для чоловіків. Щодо жіночих боїв боксер має категоричну думку.

Це не жіночий вид спорту. Коли ти дивишся – вона повинна бути жіночною, а не ходити із синцями побита, руки розбиті,

– заявив Захарєєв.

Також в Юрія чітка позиція щодо тези "спорт поза політикою".

"До політики ми не відносимося", – лаконічно відповів боксер.

На завершення Захарєєв поділився думками про перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа. Юрій вірить, що Усик переможе і в реванші.

"Всі тримали кулаки за Усика. Джошуа – великий і має довші руки. Але він своїми одиночними ударами нічого не зробив. Усик постійно працював корпусом і пресингував. Як бачите – удари Усика прилітали точно в ціль. Усик постійно був у русі й Джошуа не міг потрапити в нього.

Усик може ще краще відбоксувати в реванші. Може навіть нокаутує Джошуа. В останніх раундах першого бою він почав підтискати Джошуа до канатів. Якби ще 10 – 15 секунд, можливо, б нокаутував", – резюмував Захарєєв.