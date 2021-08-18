Така концентрація у 19 років – просто браво

Перед змаганнями, як вже зазначалось вище, українці чекали лише медалі від талановитої стрибунки у висоту. У коментарях чи під постами часто лунали фрази: "Магучіх здобуде медаль для України". Спортсменка розповіла, що не звертає увагу на подібні слова людей. Просто концентрується на своєму виступі та отримує задоволення від стрибків. За таке вміння вона вдячна свої тренерці.

Нагадаємо, що крім Магучіх у фіналі Олімпіади зі стрибків у висоту виступали ще дві українки – Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Двоє останніх зупинились на висотах 1.96 та 1.98, посівши 4-те та 8-ме місця відповідно.



Ярослава у компанії своєї тренерки Тетяни Степанової / Фото Getty Images

Ярослава стала єдиною серед українок, якій підкорилась планка на висоті 2 метри. Хоча вона була за крок від провалу. Висота 1.98 стала критичною для 19-річної легкоатлетки. Ярослава не змогла взяти цю висоту з перших двох спроб, тому залишався єдиний шанс. На щастя, українці вдалось продовжити змагання. Ярослава вдячна Тетяні Степановій, яка у потрібний момент знайшла правильні слова та налаштувала її на останній третій стрибок на цій висоті.

Тетяна Степанова навчила мене, що не потрібно звертати увагу на прогнози людей. Вдячна їй за таке вміння. Також дякую Тетяні Володимирівні, що підтримала та налаштувала мене у потрібний момент після двох невдалих спроб на висоті 1.98. Перенесення стрибків у боротьбі за медалі було нашим спільним рішенням із тренеркою,

– розповіла спортсменка.

Магучіх не змогла взяти з першої спроби 2.02, тому перенесла два інші стрибки на 2.04. Ярослава зазначила, що таке рішення вона прийняла спільно з особистою тренеркою.



Магучіх підкорила планку на висоті 2 метри / Фото Getty Images

"Сезон ще не завершений"

Після Токіо легкоатлетка не збирається зупинятись, сезон для неї ще не завершений. А це означає, що на нас чекають нові досягнення 19-річної українки.

Талісманів чи символів, які допомагають перемагати у секторі, у мене немає. Традиційно на турніри заплітаю собі коси. Що ж далі? На цьому сезон не закінчився. Продовжую тренувальний процес. Попереду на мене чекає ще чотири етапи Діамантової ліги,

– відповіла Ярослава.

Магучіх здобула не лише медаль