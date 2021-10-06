Дебютний чемпіонат світу і вже медаль

18-річна українська борчиня стала однією з найкращих у ваговій категорії до 55 кілограмів. У бронзовому фіналі Олександра Хоменець перемогла представницю Росії Ольгу Хорошавцеву.

До теми Хоменець ефектно перемогла росіянку у сутичці за "бронзу" чемпіонату світу з боротьби

Однак все могло не так весело закінчитись для борчині з України. Початок сутички був зовсім не за українкою, росіянка повела у рахунку 0:4. Однак Хоменець відзначається характером. Вона не лише змогла наздогнати суперницю у рахунку, а й вийти вперед – 8:4. Олександра була ближчою до перемоги, хоча росіянки зрівняла цифри на табло – 8:8. Все вирішувалось на останніх секундах поєдинку.

Олександра Хоменець – чемпіонка Європи серед юніорок 2021 року, була визнана найкращою борчинею на цій європейській першості.

Українська борчиня у 18 років казала, що може боротись на рівні з титулованими суперницями, взяла два очки та вирвала бронзову медаль – 10:8. Після сигналу про завершення сутички Олександра не могла повірити у те, що тепер вона бронзова призерка світу серед дорослих. Сльози щастя були на обличчі талановитої української борчині.

Їй вдалось знову усім довести, що українські борчині – одні із найсильніших у світі. Коли Олександра зійшла із килима, то потрапила в обійми двох тренерів збірної України, які їй допомагали під час сутички Володимира Євонова та Андрія Стадніка.

Бронзовий фінал Олександри Хоменець: відео