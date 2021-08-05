Перша нагорода у Токіо

Українська веслувальниця з першого місця вийшла у фінальний заплив на 200 метрів каное. Людмила Лузан лише на останніх метрах вирвала нагороду для України.

Цікаво Борчиня Коляденко у розкішному стилі взяла "бронзу" Олімпіади у Токіо

24-річна українка вже з перших метрів йшла серед лідерів – 4 місце. З кожним метром Людмила додавала у швидкості та вела боротьбу за представницею Польщі за бронзову медаль. Лідерство впевнено захопила американка Невін Харрісон. Веслувальниця із США стала олімпійською чемпіонкою у Токіо.

"Срібло" взяла каноїстка з Канади Венсан-Лапуант Лоренс. А от долю третього місця вирішив лише фотофініш. Боротьба за нагороду вела українка та полячка. За декілька секунд були оприлюднені остаточні результати – Людмила Лузан стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор у Токіо на дистанції 200 метрів на каное.

Призери запливу

1. Невін Харрісон (США) – 45.932

2. Венсан-Лапуант Лоренс (Канада) – 46.786

3. Людмила Лузан (Україна) – 47.034

Лузан здобула першу олімпійську нагороду для наших веслувальників на японській землі. Лузан принесла Україні 12 нагороду на Олімпіаді-2020.