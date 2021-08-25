Зранку 25 серпня Коляденко опублікувала пост, що дарує квартиру тренеру, і за кілька годин їй зателефонували з міської ради Ірпеня і сказали, що дарують їй квартиру.
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"Вирішили нашим містом, нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам", – наголосив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у інтерв'ю "5 каналу".
Медаль Коляденко на Олімпіалді: що відомо
- Ірина Коляденко стала однією з двох борчинь, яка принесла Україні олімпійську "бронзу" у Токіо. У бронзовому фіналі українка ефектно здолала латвійку Анастасію Григор'єву.
- Ще одну медаль наші країні з боротьби принесла Алла Черкасова, яка втілила мрію свого сина.