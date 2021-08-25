Зранку 25 серпня Коляденко опублікувала пост, що дарує квартиру тренеру, і за кілька годин їй зателефонували з міської ради Ірпеня і сказали, що дарують їй квартиру.

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"Вирішили нашим містом, нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам", – наголосив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у інтерв'ю "5 каналу".

До слова. Голова Київської ОДА Василь Володін напередодні вручив бронзовій призерці Олімпіади-2020 борчині Ірині Коляденко ключі від однокімнатної квартири площею 41 кв. м у місті Ірпінь.

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