Рижикова та ще одна українська бігунка Вікторія Ткачук закривали програму виступів для України на етапі Діамантової ліги. Перед ними відбувся фінал змагань у секторі стрибків у висоту, де Ірина Геращенко посіла третє місце, а Ярослава Магучіх уперше за два роки опинилася поза подіумом.

Дивіться також Магучіх після Олімпіади стала другою на Діамантовій лізі у Швейцарії

Час Рижикової – 54.59 с. А перемогла Джанна Вудрафф з Панами – 54.44.

У стрибках у висоту Ярослава Магучіх посіла лише 5 місце з результатом 1.95 м. Такий самий результат показала Ірина Геращенко, але вона стала третьою, бо взяла висоту з першої спроби, а Магучіх – лише з третьої. Переможцем в секторі для стрибків у висоту стала Нікола Макдермотт з Австралії, яка взяла 1.98 м.

Біг на 400 метрів з бар'єрами

1. Джанна Вудрафф (Панама) – 54.44 секунди

2. Анна Рижикова (Україна) – 54.59

3. Джанів Расселл (Ямайка) – 54.75

…

5. Вікторія Ткачук (Україна) – 54.93

Стрибки у висоту (жінки)

1. Нікола МакДермотт (Австралія) – 1.98 метри

2. Марія Ласіцкене (нейтральна атлетка) – 1.98

3. Ірина Геращенко (Україна) – 1.95

…

5. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.95

9. Юлія Левченко (Україна) – 1.89