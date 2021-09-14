Це десятий подіум Анни в цьому сезоні. Переможницею змагань стала Джанна Вудрафф з Панами.

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Тижнем раніше Рижикова стала 3-ю в фіналі Діамантової ліги в бігу на 400 метрів з бар'єрами. Лише завдяки фотофінішу було визначено бронзову призерку. Інша українка Вікторія Ткачук у тому забігу оновила найкращий особистий час.

Інша українська бігунка Вікторія Ткачук буде змагатись за перемогу з "нідерландською ракетою" Фемке Бол. О 21:39 фанати зможуть побачити забіг українки на дистанції 400 метрів із бар'єрами. Ткачук спробує знову підійнятись на подіум після прикрого четвертого місця у фіналі Діамантової ліги.

Continental Tour, біг на 400 м з бар'єрами

1. Джанна Вудрафф (Панама) – 54,67 с

2. Анна Рижикова (Україна) – 54,87 с

3. Джейн Расселл (Ямайка) – 55,45 с