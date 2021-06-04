Лузан автоматично потрапила до фіналу, оскільки на Євро заявилося рівно дев'ять веслувальниць у цій дисципліні. Головною суперницею українки була білоруска Альона Ноздрєва – чемпіонка світу та Європи у 2018-му та 2019 роках.
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Українці вдалося випередити Ноздрєву, а також угорку Вілаг Баллу, яка фінішувала другою, більш ніж на шість секунд. Фінішний час Лузан – 2:07.235 хвилини.
Результати
- Людмила Лузан (Україна) 2:07.235 хвилини
- Вілаг Багга (Угорщина) 2:13.332
- Альона Ноздрева (Білорусь) 2:13.345