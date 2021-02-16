Українська легкоатлетка Ірина Геращенко 14 лютого скористалась відсутністю головних конкуренток Юлії Левченко, Ярослави Магучіх та здобула перемогу на турнірі у Франції. Спортсменка взяла висоту 1,90 метри.

Ірина Геращенко, яка спеціалізується на стрибках у висоту, була однією із фавориток змагань у французькому місці Val de Reuil. Українка підтвердила свій статус безпосередньо під час турніру.

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Продовжила переможний шлях українок

У фіналі за перемогу боролись відразу чотири спортсменки, які подолали висоту 1,86 метра. Однак лише Геращенко змогла взяти планку на висоті 1,90 метри, тому автоматично здобула перемогу, але на цьому киянка не зупинилась.

25-річна українська легкоатлетка пропустила висоту 1,93 та відразу перейшла до 1,96 метра. Але така ціль Ірині не підкорилась. Для Геращенко це вже другий турнір за цей тиждень. Вона раніше брала участь на чемпіонаті України у Сумах, де здобула "бронзу".

Що відомо про Ірину Геращенко? 25-річна дворазова чемпіонка Європи серед молоді (2015, 2017). Найкращий результат легкоатлетки у стрибках у приміщенні – 1.97 метри на турнірі у Сумах в 2019 році. Вище вона стрибала лише на змаганнях у Німеччині на відкритому повітрі того ж року – 1.99.

Вона залишила на другій позиції чемпіонку Олімпіади та чемпіонку світу з багатоборства Нафіссату Тіам. Бельгійка завершила змагання з результатом 1,86 метра і розділила другу сходинку п’єдесталу з Мірією Вуковіч із Чорногорії.

Які наступні змагання легкоатлетки? Швидше за все вже 5-7 березня Геращенко візьме участь у змаганнях у польському Торуні, де відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики.

Результати

1. Ірина Геращенко (Україна) – 1.90 метри

2-3. Нафіссату Тіам (Бельгія) – 1.86 метри

2-3. Марія Вуковіч (Чорногорія) – 1.86 метри