У бігу на 400 м з бар'єрами вона показала результат 53,70 с. Переможницею стала представниця Нідерландів Фемке Бол (52,80 с).

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Ще одна українська спортсменка Вікторія Ткачук зайняла 4 місце, встановивши особистий рекорд – 53,76 с.

Біг 400 метрів з бар'єрами, жінки

1. Фемке Бол (Нідерланди) – 52,80 с

2. Шамье Літтл (США) – 53,35 с

3. Анна Рижикова (Україна) – 53,70 с

4. Вікторія Ткачук (Україна) – 53,76 с

Це вже третя медаль України

Раніше Ярослава Магучіх та Марина Бех-Романчук здобули медалі Діамантової ліги у Цюріху.

Магучіх перенесла останній стрибок на 2,07 м, але не зуміла взяти цю висоту. Українка завершила сезон на другій позиції з найкращим особистим результатом сезону 2,03 м, програвши Марії Ласіцкене.

Марина Бех-Романчук посіла третє місце у фіналі Діамантової ліги. У шостій спробі українка показала результат 6,75 метрів. Це дозволило їй випередити британку Джазмін Соєрс, у якої найкращий стрибок – 6,74 м.