Буде боротьба за "бронзу"
Ірина Коляденко отримала фаворитку у своїй ваговій категорії Айсулуу Тинибекову. Киргизстанка вже з перших секунд захопила лідерство у сутичці.
Варте уваги Беленюк на класі здолав хорвата та вийшов у фінал Олімпіади у Токіо
Українка намагалась нав'язати свою боротьбу. Але суперниця впевнено робила прийоми, збільшуючи свою перевагу на табло у Токіо – 4:0.
Другий період також минув із активністю чемпіонки світу. Тинибекова здобула перемогу – 10:0. Коляденко не змогла пробитись у фінал, але для Ірини змагання ще не завершені. Українська борчиня змагатиметься у бронзовому фіналі.
- До півфіналу українка двічі перемагала суперниць на туше. В 1/8 фіналу Ірині протистояла представниця Нігерії Аминат Аден. Українська борчиня дозволила суперниці повести із рахунком 0:4, Однак ще у першому період Коляденко притиснула Аден обома лопатками до килима, тобто виконала туше.
- У чвертьфіналі Ірина зустрілася з китаянкою Цзя Лун. Цей поєдинок закінчився навіть ще швидше, ніж проти Аден. Коляденко перевела опонентку в партер і дотиснула китаянку на туше.