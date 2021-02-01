В останні дні першого місяця 2021 року 30-31 січня у Конча-Заспі відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед жінок. Представниці Львівської області зібрали цілу скарбничку з нагород.

Джерело: 24 канал

Змагання були відбірковими до чемпіонату Європи та ліцензійних турнірів на Олімпійські ігри у Токіо. Представниці Львівської області здобули аж 11 нагород, з яких дві були найвищого ґатунку. Чемпіонками України стали Оксана Лівач (50 кілограмів) та Христина-Зоряна Демко (55 кілограмів).

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11 нагород для представниць Львівщини

Титулована 23-річна Лівач впевнено перемогла Тетяну Заяц із Рівного та львів'янку Богдану Ящук. У фіналі Оксана не залишила шансів Тетяні Профатіловій із Донеччини.

Христина-Зоряна Демко на шляху до "золота" у фіналі здолала представницю Львівської області Олександру Хоменець. Остання відповідно здобула "срібло" чемпіонату України.

Борчині Львівської області здобули 3 срібні нагороди та 6 бронзових медалей. Окрім Хоменець "срібло" здобули Тетяна Кіт, яка у вирішальній сутичці у категорії до 57 кілограмів, поступилась Аліні Грушиній (Київщина). Ще одне друге місце у досвідченої Алли Черкасової (до 68 кілограмів). Чемпіонка світу 2018 року програла Аліні Бережній на туше.



Тетяна Кіт слухає настанови тренера / Фото: Марія Костенко

Бронзові медалі здобули: Богдана Ящук (до 50 кілограмів), Марія Мартинчук (до 53 кілограмів), Софія Боднар (до 59 кілограмів), Юлія Ткач (до 62 кілограмів), Манола Скобельська (до 65 кілограмів) і Оксана Чудик (до 68 кілограмів).

Додамо, що нещодавно Ткач завоювала бронзову медаль на гран-прі Франції у ваговій категорії до 62 кілограм.



Юлія Ткач на чемпіонаті України / Фото: Марія Костенко