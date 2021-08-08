Прапор у руках дворазової призерки Олімпіади

Українські спортсмени завершили свої виступи на японській землі. На Олімпійських іграх Україна здобула 19 нагород. 8 серпня о 14:00 за київським часом розпочнеться офіційна церемонія закриття Олімпіади-2020.

Оце так "Українська ракета": Старікова здобула "срібло" Олімпіади у спринті на велотреку

Нести "синьо-жовтий" прапор довірили дворазовій олімпійській призерці з веслування Людмилі Лузан.

24-річна українка на японській воді здобула "бронзу" на дистанції 200 метрів (каное-одиночка) та "срібло" у каное-двійці у парі з Анастасією Четверіковою (500 метрів).

Для мене це дуже велика честь. Чесно скажу, не очікувала. Коли мені про це повідомили, я стрибала від щастя. Хочу сказати, що я також не очікувала, що все так складеться для мене в Токіо й я зможу вибороти дві з двох можливих для мене олімпійських нагород. Це неймовірно. Сьогодні я з гордістю буду нести прапор нашої країни. З нетерпінням очікую на цю мить. Це найяскравіше завершення токійської Олімпіади. Я дуже щаслива,

– розповіла Лузан.