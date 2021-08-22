Загалом українські веслувальниці завоювали чотири медалі (одну золоту та три бронзові) на Суперкубку міжнародної федерації каное.

Читайте також Перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства

Каноїстка Людмила Лузан завоювала золоту медаль на дистанції 350 м і бронзову на дистанції 1000 м (з однією перебіжкою). Натомість байдарочниця Марія Повх завоювала в цих видах програми бронзові нагороди.



Людмила Лузан та Марія Повх з нагородами Суперкубку міжнародної федерації каное / Фото: Федерація каное України

Україну на змаганнях представляла і каноїстка Анастасія Четверікова фінішувала 5-ю на дистанції 1000 м і посіла 6-е місце дистанції 350 м.

За свою перемогу Лузан отримала 4670 доларів призових.

Нагадаємо, що Людмила Лузан стала володаркою срібною і бронзової медалей Олімпійських ігор, а Анастасія Четверікова завоювала олімпійське срібло.

Суперкубок міжнародної федерації каное проводився вже втретє. Цього разу організаторам вдалося зібрати зірковий склад з призерів олімпіади, серед яких і були українські веслувальниці.

Далі на спортсменок очікує підготовка до чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное. Він розпочнеться 16 вересня в Копенгагені.