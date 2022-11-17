Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей

Чемпионат мира по футболу 2022 года стартует в Катаре 20 ноября. Финал пройдет 18 декабря.

На чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре выступят 32 национальные сборные. В общей сложности будет сыграно 64 матча за 28 дней турнира.

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В первый день турнира, 20 ноября, будет сыгран только один матч-открытие. А на следующий день – три матча. В остальные дни на групповой стадии будут проходить по четыре матча.

Матч на чемпионате мира не пройдет 7 и 8 декабря (перерыв после матчей 1/8 финала), 10 и 11 декабря (перерыв после четвертьфиналов), 15 и 16 декабря (перерыв после полуфинальных матчей).

Календарь матчей чемпионата мира по футболу 2022

20 ноября

18:00. Матч-открытие. Катар – Эквадор

21 ноября

15:00. Англия – Иран.

18:00. Сенегал – Нидерланды

21:00. США – Уэльс

22 ноября

12:00. Аргентина – Саудовская Аравия

15:00. Дания – Тунис

18:00. Мексика – Польша

21:00. Франция – Австралия

23 ноября

12:00. Марокко – Хорватия

15:00. Германия – Япония

18:00. Испания – Коста-Рика

21:00. Бельгия – Канада

24 ноября

12:00. Швейцария – Камерун

15:00. Уругвай – Южная Корея

18:00. Португалия – Гана

21:00. Бразилия – Сербия

25 ноября

12:00. Уэльс – Иран

15:00. Катар – Сенегал

18:00. Нидерланды – Эквадор

21:00. Англия – США

26 ноября

12:00. Тунис – Австралия

15:00. Польша – Саудовская Аравия

18:00. Франция – Дания

21:00. Аргентина – Мексика

27 ноября

12:00. Япония – Коста-Рика

15:00. Бельгия – Марокко

18:00. Хорватия – Канада

21:00. Испания – Германия

28 ноября

12:00. Камерун – Сербия

15:00. Южная Корея – Гана

18:00. Бразилия – Швейцария

21:00. Португалия – Уругвай

29 ноября

17:00. Эквадор – Сенегал

17:00. Нидерланды – Катар

21:00. Иран – США

21:00. Уэльс – Англия

30 ноября

17:00. Австралия – Дания

17:00. Тунис – Франция

21:00. Польша – Аргентина

21:00. Саудовская Аравия – Мексика

1 декабря

17:00. Канада – Марокко

17:00. Хорватия – Бельгия

21:00. Коста-Рика – Германия

21:00. Япония – Испания

2 декабря

17:00. Гана – Уругвай

17:00. Южная Корея – Португалия

21:00. Камерун – Бразилия

21:00. Сербия – Швейцария

3 декабря

17:00. 1/8 финала. Победитель группы A – Второе место группы B. Матч №49

21:00. 1/8 финала. Победитель группы C – Второе место группы B. Матч №50

4 декабря

17:00. 1/8 финала. Победитель группы D – Второе место группы C. Матч №52

21:00. 1/8 финала. Победитель группы B – Второе место группы A. Матч №51

5 декабря

17:00. 1/8 финала. Победитель группы E – Второе место группы F. Матч №53

21:00. 1/8 финала. Победитель группы G – Второе место группы H. Матч № 54

6 декабря

17:00. 1/8 финала. Победитель группы F – Второе место группы E. Матч №55

21:00. 1/8 финала. Победитель группы H – Второе место группы G. Матч №56

7 – 8 декабря

Первые выходные дни на ЧМ-2022. В эти дни матчей не будет.

9 декабря

17:00. Четвертьфинал. Победитель матча 53 – Победитель матча 54. Матч № 58

21:00. Четвертьфинал. Победитель матча 49 – Победитель матча 50. Матч №57

10 декабря

17:00. Четвертьфинал. Победитель матча 55 – Победитель матча 56. Матч №60

21:00. Четвертьфинал. Победитель матча 51 – Победитель матча 52. Матч № 59

11 – 12 декабря

Выходные дни. Матчей нет.

13 декабря

21:00. Полуфинал. Победитель матча 57 – Победитель матча 58. Матч № 61

14 декабря

21:00. Полуфинал. Победитель матча 59 – Победитель матча 60. Матч №62.

15 – 16 декабря

Выходные дни. Матчей нет.

17 декабря

17:00. Матч за третье место. Команда, проигравшая в матче 61 – Команда, проигравшая в матче 62

18 декабря