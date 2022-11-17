Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей
Чемпионат мира по футболу 2022 года стартует в Катаре 20 ноября. Финал пройдет 18 декабря.
На чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре выступят 32 национальные сборные. В общей сложности будет сыграно 64 матча за 28 дней турнира.
К теме Чемпионат мира по футболу: турнирная таблица
В первый день турнира, 20 ноября, будет сыгран только один матч-открытие. А на следующий день – три матча. В остальные дни на групповой стадии будут проходить по четыре матча.
Матч на чемпионате мира не пройдет 7 и 8 декабря (перерыв после матчей 1/8 финала), 10 и 11 декабря (перерыв после четвертьфиналов), 15 и 16 декабря (перерыв после полуфинальных матчей).
Календарь матчей чемпионата мира по футболу 2022
20 ноября
- 18:00. Матч-открытие. Катар – Эквадор
21 ноября
- 15:00. Англия – Иран.
- 18:00. Сенегал – Нидерланды
- 21:00. США – Уэльс
22 ноября
- 12:00. Аргентина – Саудовская Аравия
- 15:00. Дания – Тунис
- 18:00. Мексика – Польша
- 21:00. Франция – Австралия
23 ноября
- 12:00. Марокко – Хорватия
- 15:00. Германия – Япония
- 18:00. Испания – Коста-Рика
- 21:00. Бельгия – Канада
24 ноября
- 12:00. Швейцария – Камерун
- 15:00. Уругвай – Южная Корея
- 18:00. Португалия – Гана
- 21:00. Бразилия – Сербия
25 ноября
- 12:00. Уэльс – Иран
- 15:00. Катар – Сенегал
- 18:00. Нидерланды – Эквадор
- 21:00. Англия – США
26 ноября
- 12:00. Тунис – Австралия
- 15:00. Польша – Саудовская Аравия
- 18:00. Франция – Дания
- 21:00. Аргентина – Мексика
27 ноября
- 12:00. Япония – Коста-Рика
- 15:00. Бельгия – Марокко
- 18:00. Хорватия – Канада
- 21:00. Испания – Германия
28 ноября
- 12:00. Камерун – Сербия
- 15:00. Южная Корея – Гана
- 18:00. Бразилия – Швейцария
- 21:00. Португалия – Уругвай
29 ноября
- 17:00. Эквадор – Сенегал
- 17:00. Нидерланды – Катар
- 21:00. Иран – США
- 21:00. Уэльс – Англия
30 ноября
- 17:00. Австралия – Дания
- 17:00. Тунис – Франция
- 21:00. Польша – Аргентина
- 21:00. Саудовская Аравия – Мексика
1 декабря
- 17:00. Канада – Марокко
- 17:00. Хорватия – Бельгия
- 21:00. Коста-Рика – Германия
- 21:00. Япония – Испания
2 декабря
- 17:00. Гана – Уругвай
- 17:00. Южная Корея – Португалия
- 21:00. Камерун – Бразилия
- 21:00. Сербия – Швейцария
3 декабря
- 17:00. 1/8 финала. Победитель группы A – Второе место группы B. Матч №49
- 21:00. 1/8 финала. Победитель группы C – Второе место группы B. Матч №50
4 декабря
- 17:00. 1/8 финала. Победитель группы D – Второе место группы C. Матч №52
- 21:00. 1/8 финала. Победитель группы B – Второе место группы A. Матч №51
5 декабря
- 17:00. 1/8 финала. Победитель группы E – Второе место группы F. Матч №53
- 21:00. 1/8 финала. Победитель группы G – Второе место группы H. Матч № 54
6 декабря
- 17:00. 1/8 финала. Победитель группы F – Второе место группы E. Матч №55
- 21:00. 1/8 финала. Победитель группы H – Второе место группы G. Матч №56
7 – 8 декабря
Первые выходные дни на ЧМ-2022. В эти дни матчей не будет.
9 декабря
- 17:00. Четвертьфинал. Победитель матча 53 – Победитель матча 54. Матч № 58
- 21:00. Четвертьфинал. Победитель матча 49 – Победитель матча 50. Матч №57
10 декабря
- 17:00. Четвертьфинал. Победитель матча 55 – Победитель матча 56. Матч №60
- 21:00. Четвертьфинал. Победитель матча 51 – Победитель матча 52. Матч № 59
11 – 12 декабря
Выходные дни. Матчей нет.
13 декабря
- 21:00. Полуфинал. Победитель матча 57 – Победитель матча 58. Матч № 61
14 декабря
- 21:00. Полуфинал. Победитель матча 59 – Победитель матча 60. Матч №62.
15 – 16 декабря
Выходные дни. Матчей нет.
17 декабря
- 17:00. Матч за третье место. Команда, проигравшая в матче 61 – Команда, проигравшая в матче 62
18 декабря
- 17:00. Финал. Победитель матча 61 – Победитель матча 62. Церемония закрытия.