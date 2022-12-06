Португалия – Швейцария 6:1

Голы: Рамуш, 17, 51, 68, Пепе, 33, Геррейра, 55, Леау, 90+2 – Аканджи, 58

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш радикально отнесся к прихотям Криштиану Роналду и оставил главную звезду "красно-зеленых" на скамейке для запасных. Впрочем, как показал матч, у португальцев есть кем заменить своего лучшего бомбардира.

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Место центрфорварда Сантуш доверил 21-летнему игроку Бенфики Гонсалу Рамушу и не ошибся. Уже на 17-й минуте встречи молодой нападающий получил пас от Жоао Феликса и невероятным ударом забил мяч в левую девятку. Голкипер "нейтралов" был бессилен помочь своей команде.

Видео первого гола Рамуша

На 33-й минуте ветеран сборной Португалии Пепе удвоил преимущество. Бруну Фернандеш выполнил подачу с углового, на которую отозвался 39-летний защитник и головой отправил мяч в левый угол ворот.

Видео гола Пепе

При счете 2:0 соперники ушли на перерыв. Свой голепад португальцы продолжили во второй 45-минутке.

В течение 10 стартовых минут второго тайма "красно-зеленые" забили дважды. Сначала Гонсалу Рамуш записал на свой счет дубль. А через несколько минут Рафаэль Геррейру забил четвертый гол в ворота "нейтралов".

Второй гол Рамуша

Небольшой расслабленностью португальцев мгновенно воспользовались швейцарцы. На 58-й минуте Мануэль Аканджи "размочил" счет в матче, отличившись после розыгрыша углового.

Однако уже через девять минут герой матча Рамуш совершил первый хет-трик на чемпионате, эффектно отправив мяч в сетку ворот.

Лишь когда результат был сделан, на поле появился Криштиану Роналду. Однако завершил разгром "нейтралов" не он, а Рафаэль Леау. Именно вингер Милана сделал счет на табло 6:1.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Португалии со счетом 6:1. Швейцария покидает Мундиаль на стадии 1/8 финала. А подопечные Сантуша в четвертьфинале встретятся с сенсационной сборной Марокко.

Видеообзор матча Португалия – Швейцария