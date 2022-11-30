Тунис – Франция 1:0

Гол: Хазри, 58.

На чемпионате мира 2022 года подошли к концу матча групповой стадии в квартете D. Досрочный выход в плей-офф обеспечили себе действующие чемпионы мира французы, пишет 24 канал.

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"Ле Бле" в первых двух турах обыграли Австралию (4:1) и Данию (2:1) и на 99% гарантировали себе первое место. Потому в последнем поединке группы Дешам позволил себе серьезную ротацию. Из игроков основы на поле с первых минут появились только Варан и Чуамэни.

Соперником Франции в этой игре была сборная Туниса. Африканская команда сумела отобрать очки у Дании в первом туре, но проигрыш от Австралии в следующем матче почти закрыл перед командой путь в плей-офф.

Для этого нужно было переигрывать команду Дешама и ожидать ничью в параллельной игре. Тем не менее, за свою часть задачи тунисцы взялись с первых минут и давили на соперника как могли.

В то же время Франция не сильно напрягалась и очень редко напрягала Дахмена. Тунис искал свой момент и нашел его в начале второго тайма.

Лайдуни завоевал мяч в центре поля и отдал его на Хазре. Нападающий протащил его до штрафной французов и неуклюжим ударом дезориентировал Манданда, отправив мяч в угол ворот соперника.

Видео гола Хазри:

После этого Дешам выпустил на поле Мбаппе, Гризманна, Рабё и Дембеле, что позволило прижать соперника к его воротам. Впрочем, на гол чемпионы мира так и не наиграли, подарив "орлам Карфагену" сенсационную победу.

К сожалению для африканских болельщиков, эта победа их команды не позволила им выйти в плей-офф. В параллельном матче Австралия сумела неожиданно выиграть у Дании и стать участником 1/8 финала.

Турнирное положение: