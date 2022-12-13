Аргентина – Хорватия 3:0

Голы: Месси, 34 (пен.), Альварес, 39, Альварес, 69

В первом полуфинале чемпионата мира по футболу 2022 года сошлись Аргентина и Хорватия. Команда Лионеля Скалони стартовала на турнире по поражению Саудовской Аравии, после чего лишь набирала обороты.

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В то же время Хорватия выиграла в основное время только матч с Канадой. С Марокко и Бельгией вицечемпионы мира расписали нулевую ничью, а японцев и бразильцев подопечные Далича прошли в серии пенальти.

Аргентина же в полуфинал также прошла благодаря "футбольной лотерее". Подопечные Скалони выдали горячий матч с Нидерландами, лишившись победы в компенсированное время, но удачно отыграв в серии.

Убийственный дуэт нападающих Аргентины

Первый тайм проходил при равной игре, но так продолжалось до первого гола. Хорваты сами себе привезли проблемы в защите, не усмотрев за Хулианом Альваресом.

Сначала форварду Манчестер Сити дали выбежать один на один с Ливаковичем, уронив заброс из глубины. В итоге кипер сбил Хулиана и подарил аргентинцам право на пенальти. Его без шансов для Доминика реализовал Лионель Месси.

Видео гола Месси:

А уже через пять минут Альваресу удалось пройти по центру поля между защитниками соперника. После удара с штрафной мяч после серии рикошетов вернулся к Хулиану, который и пробил Ливаковича.

Видео гола Хулиана Альвареса в ворота Хорватии

Альварес добил Хорватию

Даль провел серию замен в перерыве, чтобы усилить атаку. Хорватия на время выровняла игру, но защита "альбиселесте" была на высоте. Основные моменты "клетчатых" создавали разве что благодаря стандартам.

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Но в середине второго тайма аргентинцы уже закрыли игру. Месси в контратаке пробежал по флангу, качнул оппонента и вошел в чужую площадку. Увидев набегающего Альвареса, Лео отдал на партнера и тот без проблем оформил дубль.

Как Альварес забил второй гол:

Аргентина вышла в шестой финал

Этот мяч, по сути, закрыл игру, хорваты уже больше не создавали опасные моменты. Таким образом Аргентина в шестой раз выходит в финал чемпионата мира в истории.

В 1930, 1990 и 2014 годах "Альбиселесте" проигрывали, тогда как в 1978 и 1986 годах аргентинцам покорялось золото. Теперь же Лионель Месси и компания в шаге от третьего для своей страны Кубка мира.

Их соперником в решающем матче станет Франция или Марокко, которые определят победителя 14 декабря. Начало – в 21:00. В то же время Хорватия сыграет с неудачником этой пары в матче за бронзу.