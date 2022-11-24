Бразилия – Сербия 2:0

Голы: Ришарлисон, 62, 74.

Программу первого тура чемпионата мира 2022 года закрывал поединок одного из главных фаворитов Мундиаля сборную Бразилии против крепкой команды Сербии.

Весь первый тайм подопечные Титэ пытались сломить оборону сербов. На ударные позиции партнеры по команде выводили Рафинью, Неймара и Винисиуса Жуниора. Однако защита балканцев не совершала грубых ошибок и целенаправленно "сушила" игру.

Во второй 45-минутке футболисты сборной Сербии едва сдерживали нашествие "селесао". И на 62-й минуте матча бразильцы все же добились своего.

Одноклубник Лунина Винисиус Жуниор нанес удар с угла вратарской, голкипер отбил мяч, но прямо на ногу набегающему Ришарлисону – 1:0.

Видео первого гола Ришарлисона

Балканцы в ответ попытались огрызнуться, но все их потуги бразильцы сводили насмарку.

На 73-й минуте форвард Тоттенхэма Ришарлисон совершил настоящее чудо. 25-летний бразилец получил пас от Винисиуса Жуниора и забил невероятный по красоте гол в падении из-за себя. Кстати, этот мяч стал 19-м голом за сборную звездного нападающего.

Видео чудо-гола Ришарлисона

В оставшееся время бразильцы могли довести счет до разгромного. Впрочем, матч так и завершился со счётом 2:0.

Уверенная и яркая игра футболистов сборной Бразилии полностью удовлетворила вкусы футбольных гурманов. Без сомнения, команда Тите подтвердила статус главного фаворита Мундиаля-2022.