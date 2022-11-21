Англия – Иран 6:2

Голы: Беллингем, 35, Сака, 43, 62, Стерлинг, 45+1, Рашфорд, 71, Грилиш, 90 – Тареми, 65, 90+13 (пен)

Программу второго игрового дня на ЧМ-2022 в Катаре открывал матч сборных Англии и Ирана. Кстати, это была первая в истории игра соперников.

Как это было Англия – Иран: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Перед началом поединка футболисты сборной Ирана отказались исполнять национальный гимн. Таким образом, они поддержали протестующих, которые ведут борьбу за права женщин.

С первых минут матча англичане захватили инициативу. Хорошую возможность открыть счет упустил Гарри Магвайр. Мяч после его удара пролетел рядом со штангой.

На 9-й минуте матча голкипер персов Алиреза Бейранванд получил травму в игровом эпизоде. Врачи на носилках вынесли его за пределы поля, а в рамку сборной Ирана стал запасной вратарь.

На 35-й минуте англичане открыли счет. Хавбек дортмундской Боруссии Джуд Беллингем ударом головой отличился первым европейским голом на Мундиале.

Видео гола Беллингема

Прошло всего восемь минут, как англичане удвоили свое преимущество. Одноклубник Зинченко Букайо Сака мощным ударом пробил обескураженного голкипера персов.

Второй гол сборной Англии

Первый тайм матча уже подходил к концу, когда на первой компенсированной минуте Рахим Стерлинг точным ударом замкнул прострел Гарри Кейна.

Видео гола Стерлинга

Второй тайм иранцы начали с тройной замены. Но такой радикальный шаг тренерского штаба персов не изменил расклад сил на поле.

В середине второго тайма Букайо Сака совершил слаломный проход мимо растерянных защитников иранцев и пробил с линии штрафной.

После четвертого забитого гола англичане несколько расслабились и поплатились за это. Мехди Тареми подхватил мяч в штрафной Англии и отправил мяч в сетку рикошетом от перекладины.

Однако Англию было уже не остановить. Только появившийся на поле Маркус Рашфорд метко пробил из пределов штрафной площадки.

Казалось, что финальную точку в матче поставил вингер Манчестер Сити Джек Грилиш, забив шестой гол в ворота соперника. Но у бразильского арбитра было другое мнение. Он добавил сразу десять минут к основному времени. И когда это время прошло, после просмотра VAR назначил пенальти в ворота англичан. Пробивать пошел Тареми, и после долгого разгона таки забил.

Сборная Англии с победы стартовала на ЧМ-2022 и в следующем матче 25 ноября встретится с США. А вот перспективы Ирана на Мундиале остаются туманными. Противостоять команде Гарета Бейла будет не легче.