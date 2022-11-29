Иран – США 0:1

Гол: Пулишич, 38

Американцам нужно было только побеждать в этом матче. Иран же устраивала и ничья для выхода в плей-офф ЧМ-2022. Следовательно, иранцы в первом тайме сделали ставку на надежную защиту. И некоторое время оно приносило результат. Хотя Веа имел несколько случаев, чтобы забить, но тратил их.

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Но на 38-й минуте эта защита ошиблась. МакКенни сделал заброс в штрафную на Деста, тот головой сбросил мяч вдоль линии ворот, и Пулишич в падении таки отправил мяч в ворота соперника . Хотя сам в этом моменте получил повреждение, и уже после перерыва на поле не вышел.

Видео гола Пулишича

Иранцы за первый тайм ни разу не пробили по воротам американцев. Единственная их атака закончилась еще задолго до удара по воротам.

А вот во втором тайме уже иранцы вышли с мыслью о том, что нужно забивать гол и хотя бы сравнивать счет. Вот только впереди у них ничего не получалось. Хотя моменты начали возникать.

США побеждают и выходят в плей-офф ЧМ-2022 со второго места в группе B. Они берут реванш в Ирана за поражение на ЧМ-1998. Иран же вылетает из турнира