Уэльс – Англия 0:3

Голы: Решфорд, 50, Фоден, 52, Решфорд, 68.

В группе В на чемпионате мира отыграли матчи последнего тура. В одном из них решалась судьба одного из фаворитов турнира – сборной Англии, пишет 24 канал.

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Команда Гарета Саутгейта набрали четыре балла в первых матчах и была в шаге от выхода в плей-офф. Для этого "трем львам" нужно было не проиграть Уэльсу, а для первого места – обыграть "драконов".

А вот обидчикам Украины нужно было только побеждать англичан и надеяться на ничью в параллельной игре. Впрочем, по игре подопечные Пейджа не показали за счет чего хотели обыграть вицечемпионов Европы.

В первом тайме моментов у обеих команд было мало. Но уже в начале второго тайма англичане включились и забили дважды. Сначала подопечные Саутгейта получили право на штрафную у чужой штрафной и Решфорд метко попал под стойку.

Видео гола Рэшфорда:

А уже через одну минуту отличился Фоден. Кейн перехватил у Дэвиса мяч у площадки и прострелил на набегающего Фила. Игрока МанСити не успели накрыть, и тот без проблем пробил Уорда.

Видео гола Фодена:

Уэльс попытался организовать контригру, но тут же получил третий мяч в свои ворота. Решфорд получил мяч на углу площадки, нашел возможность удара и мощно пробил Уорда, оформив дубль.

Второй гол Решфорда:

Этот гол, по сути, поставил точку в выступлениях Уэльса на ЧМ-2022. Англия без проблем выиграла группу и вышла в 1/8 финала. Там родоначальникам футбола будет противостоять сборная Сенегала.

Турнирное положение: