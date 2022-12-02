Южная Корея – Португалия 1:2
Голы: Ким Йон Гвон, 27, Хван Хи Чхан, 90+1 – Орта, 5.
Определились все представители группы Н на чемпионате мира 2022 года, которые оформили выход в плей-офф. За тур в финиш одно из мест обеспечила себе Португалия, пишет 24 канал.
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В последнем туре Роналду и компания противостояли корейцам, которые после поражения от Ганы оказались в тяжелом положении. Лишь победа над Португалией и невыигрыш Ганы в параллельном матче давали подопечным Бенту шансы на плей-офф.
Фернанду Сантуш выставил резервный состав, разбавленный несколькими футболистами основы (в том числе и Роналду). И уже на пятой минуте португальцы открыли счет. Рикарду Орта отозвался на прострел Далота и расстрелял ворота соперника с близкого расстояния.
Видео гола Орты:
Правда, "азиатские тигры" показали зубы и так просто не сдавались. Уже в середине первого тайма корейцы сравняли счет. После подачи с углового мяч рикошетом от Роналду попал к Киму Йонгу Она. Защитник Ульсана с двух метров поразил ворота Кошты.
Гол Кима:
Во втором тайме Португалия успокоила игру и провела ряд замен, чтобы уберечь лидеров перед плей-офф. Корейцы же постепенно создавали давление, но защита соперников была на высоте.
Учитывая счет параллельного матча (Уругвай выигрывал 2:0 у Ганы), победа бы выводила подопечных Бенту в плей-офф. И своего азиатцы таки добились. На первой компенсированной минуте Сон Хин Мин организовал контратаку и вывел Хван Хи Чхана на свидание с Коштой.
Видео гола Хвана:
Форвард Вулверхэмптона опрокинул вратаря соперника и вырвал победу. Если бы уругвайцы забили еще один мяч или Гана сравняла счет, то Корея оказалась бы за бортом.
Но в параллельной игре был зафиксирован счет именно 0:2, что позволило команде Бенту в третий раз выйти в плей-офф. Там "азиатским тиграм", скорее всего, предстоит сыграть с Бразилией, тогда как Португалии будут ждать Сербия, Швейцария или Камерун.
Турнирное положение:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Португалия
|2
|0
|1
|6:4
|6
|2
|П. Корея
|1
|1
|1
|4:4
|4
|3
|Уругвай
|1
|1
|1
|2:2
|4
|4
|Гана
|1
|0
|2
|5:7
|1