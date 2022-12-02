Южная Корея – Португалия 1:2

Голы: Ким Йон Гвон, 27, Хван Хи Чхан, 90+1 – Орта, 5.

Определились все представители группы Н на чемпионате мира 2022 года, которые оформили выход в плей-офф. За тур в финиш одно из мест обеспечила себе Португалия, пишет 24 канал.

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В последнем туре Роналду и компания противостояли корейцам, которые после поражения от Ганы оказались в тяжелом положении. Лишь победа над Португалией и невыигрыш Ганы в параллельном матче давали подопечным Бенту шансы на плей-офф.

Фернанду Сантуш выставил резервный состав, разбавленный несколькими футболистами основы (в том числе и Роналду). И уже на пятой минуте португальцы открыли счет. Рикарду Орта отозвался на прострел Далота и расстрелял ворота соперника с близкого расстояния.

Видео гола Орты:

Правда, "азиатские тигры" показали зубы и так просто не сдавались. Уже в середине первого тайма корейцы сравняли счет. После подачи с углового мяч рикошетом от Роналду попал к Киму Йонгу Она. Защитник Ульсана с двух метров поразил ворота Кошты.

Гол Кима:

Во втором тайме Португалия успокоила игру и провела ряд замен, чтобы уберечь лидеров перед плей-офф. Корейцы же постепенно создавали давление, но защита соперников была на высоте.

Учитывая счет параллельного матча (Уругвай выигрывал 2:0 у Ганы), победа бы выводила подопечных Бенту в плей-офф. И своего азиатцы таки добились. На первой компенсированной минуте Сон Хин Мин организовал контратаку и вывел Хван Хи Чхана на свидание с Коштой.

Видео гола Хвана:

Форвард Вулверхэмптона опрокинул вратаря соперника и вырвал победу. Если бы уругвайцы забили еще один мяч или Гана сравняла счет, то Корея оказалась бы за бортом.

Но в параллельной игре был зафиксирован счет именно 0:2, что позволило команде Бенту в третий раз выйти в плей-офф. Там "азиатским тиграм", скорее всего, предстоит сыграть с Бразилией, тогда как Португалии будут ждать Сербия, Швейцария или Камерун.

Турнирное положение: