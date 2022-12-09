Хорватия – Бразилия 1:1 (пен. – 4:2)

Голы: Петкович, 117 – Неймар, 105.

На чемпионате мира 2022 года началась стадия 1/4 финала. В первой игре пятницы свой поединок проводил главный фаворит соревнования Бразилия, которой противостояли действующие вицечемпионы мира хорваты, пишет 24 канал.

Как это было Бразилия – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2022

Подопечные Тите уверенно идут по дистанции, проиграв только Камеруну в последнем туре группы. Но до этого "селесао" досрочно гарантировали проход в плей-офф, поэтому тренер поберег основу.

Хорватия же провела изнурительную игру 1/8 финала, где только в серии пенальти смогли преодолеть крепких японцев. На матч с Бразилией Златко Далич немного удивил стартовым составом, выставив с первых минут Пашалича.

Однако это можно было ожидать, ведь хорваты выбрали более аккуратный стиль. В первом же тайме "клетке" неплохо атаковали и создали не меньше моментов, чем соперник. Бразильцы активизировались после перерыва.

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"Селесао" прижали балканцев к воротам и только игра на грани обороны и кипера спасала Хорватию от гола. Ливакович совершил пять сейвов, тогда как у Алиссона работы почти не было.

Хорваты же дотащили до экстратаймов, чтобы перевести дыхание. Однако рисунок игры это не изменило, бразильцы продолжали давить и нашли решающий момент перед перерывом между овертаймами.

Пакет классно обыгрался с Неймаром и форвард выскочил на свидание с Ливаковичем. Звезда ПСЖ обошел кипера хорватов и поразил пустые ворота с острого угла.

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Хорватия понеслась в атаку, но шансов отыграться соперник почти не предоставил. Но упорство взяло свое. В контратаке Оршич прорвался по флангу и обнаружил в центре свободного Петковича. Тот с рикошетом от Маркиньоса направил мяч в ворота Алиссона.

Этот гол перевел судьбу решения путевки в полуфинал в серию пенальти. А там свое мастерство еще раз продемонстрировал Ливакович. Кипер потянул выстрел Родриго и Маркиньоса и отправил бразильцев домой.

Видеообзор матча Хорватия – Бразилия:

Таким образом, Хорватия третий раз в истории выходит в полуфинал чемпионата мира. Там подопечные Далича сыграют с Нидерландами или Аргентиной. Игра пройдет во вторник, 13 декабря.

Интересный факт. Гол в ворота хорватов стал для Неймара 77-м в футболке сборной Бразилии. По этому показателю форвард догнал Пеле в списке лучших бомбардиров "Селесао" и теперь делит с ним первое место.