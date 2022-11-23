Бельгия – Канада 1:0

Гол: Батшуайи, 44.

Подошли к окончанию поединка четвертого игрового дня на чемпионате мира в Катаре. В последнем матче среди Бельгия противостояла Канаде.

По теме Без победителя и голов: Хорватия не сумела обыграть Марокко в первом матче ЧМ-2022

Для "кленовых" это был исторический поединок, ведь команда единственный раз выходила на Мундиаль 36 лет назад. При этом тогда команда проиграла все три матча, не забив ни одного мяча.

Теперь же подопечным Хердмана предстояло начинать турнир в поединке с бронзовым призером ЧМ. К счастью для коуча успел восстановиться от повреждения главная звезда Канады Альфонсо Дэвис из Баварии.

Канада поражает

"Кленовые" активно начали игру и даже захватили инициативу, часто пробивая по воротам Куртуа. А на 10 минуте канадцы заработали пенальти из-за игры рукой от Карраско.

Впрочем, здесь Дэвис подвел свою сборную, его выстрел слева смог парировать Куртуа. После этого "красные дьяволы" стали чаще огрызаться, а перед перерывом вышли вперед.

Читайте также Чемпионат мира по футболу 2022: турнирная таблица

Все решил один момент

Алвервейрелд забросил вперед на Батшуаи, которому дали добраться до мяча. Форвард Фенербахче взлёта пробил Боряна, открыв счет.

Видео гола Батшуаи:

После перерыва подопечные Мартинеса окончательно отдали инициативу сопернику, перейдя на контратаки. Канада же начала сильнее давить, но оборона "красных дьяволов" и Куртуа действовали удачно против вышедшего на замену Дэвида и Ларина.

Победа позволяет бельгийцам возглавить группу F после первого тура, в то время как канадцы откладывают планы брать очки на следующие игры. Уже через четыре дня, 27 ноября, "красные дьяволы" сыграют с Марокко, тогда как "кленовых" будут ждать хорваты.