Япония – Хорватия 1:1 (1:3 по пенальти)

Голы: Маеда, 43 – Перишич, 55

Минамино – не забил, Влашич – реализовал;

Митома – не забил, Брозович – реализовал;

Асано – реализовал, Левая – не забил;

Йосида – не забил, Пашалич – реализовал.

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Сенсационная Япония желала наконец-то преодолеть столь сложный для них барьер 1/8 финала. Хорваты ничего нового не придумывали и играли осторожно без лишних рисков.

Команды продемонстрировали довольно сдержанный футбол. Хорваты контролировали мяч, но до остроты у ворот соперника доходило. Японцы же в свою очередь тоже ничем не удивляли. Их максимум – контратаки без опасности и аккуратные подачи. Команды демонтировали схожий стиль игры – заброс вперед.

Уже под завоз первого тайма одной из таких подач результата удалось добиться "синим самураям". На 43 минуте Маэда подхватил "круглого" в штрафной хорватов и удачно реализовал свой момент. Хорваты шли на перерыв воплощать новые замыслы.

Гол Маэды

Но во втором тайме игра команд не изменилась. Снова все осторожно и взвешенно. Хорваты решили "скопировать" пропущенный в свои ворота гол. Снова после подачи, но теперь от хорватов, Иван Перишич сравнивает счет в поединке на 55 минуте.

Гол Перишича

Такие цифры на табло остались до финального свистка. Игра перешла в овер-тайм.

В двух добавленных 15-минутках команды ничего экстраординарного не продемонстрировали. Они словно хранили свои физические и психологические силы на серию пенальти. Но вот в самой серии 11-метровых японцы продемонстрировали не лучшее мастерство, а голкиперу хорватов приходилось просто угадывать угол направления мяча вместо феерических сейвов. Как результат – японцы забивают только 1 пенальти из четырех, а хорваты – 3.

Сборная Хорватии вымучивает поединок и в четвертьфинале ждет победителя пары Бразилия – Южная Корея. Японцы, возможно, через 4 года снова попытаются преодолеть для них непроходимый барьер 1/8 финала ЧМ.