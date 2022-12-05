Бразилия – Южная Корея 4:1

Голы: Винисиус, 7, Неймар, 13, Ришарльсон, 29, Пакета, 36 – Пек Сын Хо, 76.

Напряжение до последнего: Хорватия преодолевает Японию в серии пенальти и выходит в четвертьфинал.

От мотивированной Южной Кореи в поединке ждали серьезной борьбы. Но вот Бразилия подошла к встрече с холодной головой и горячей латиноамериканской кровью.

Сборная Бразилии очень оживленно начала поединок. Уже с первых минут они решили продемонстрировать, кто здесь фаворит. На 6 минуте Винисиус оказался сам с мячом в штрафной соперника, обдумал свои действия и отправил "круглого" в дальний угол ворот. Уже через 5 минут Неймар удвоил преимущество своей команды, уверенно реализовав пенальти. Бразилия продолжала феериты. Латиомариканцы в третьем забитом мяче продемонстрировали свою невероятную технику сполна. Ришарльсон пожонглировал с мячом перед штрафной Южной Кореи, а затем он со своими коллегами по сборной Бразилии провел красивую комбинацию, после которой Ришарльсон вышел на свидание с вратарем и релизировал свой момент. Сборная Бразилии напоминала лавину, которую уже не остановить. Они массовой атакой пошли на ворота соперника. После радиоуправляемой передачи, Пакета точным ударом из пределов штрафной закатил четвертый гол в ворота соперника. Бразилия подтанцовывая ушла на перерыв, корейцы – с опущенными головами.

Во втором тайме бразильцы решили просто так не забивать. Они были в поисках эстетики, которую так и не нашли. Корейцев же стоит отметить за самоотдачу, желание и, несмотря на счет, боевое настроение. Их старания вылились в итог. На 76 минуте вышедший на замену Пек Сын Хо дальним ударом из-за пределов штрафной прошил Алиссона. Однако счет так и остался разгромным – 4:1.

Бразилия выходит в четвертьфинал, где их уже ждет сборная Хорватии. Южная Корея стоит поблагодарить за хорошее выступление на ЧМ и только пожелать успехов в будущем.