Катар – Эквадор 0:2

Голы: Валенсия, 16 (пен.), Валенсия, 31.

Долгожданный чемпионат мира по футболу наконец-то стартовал. Мундиаль был перенесен с лета на зиму из-за непригодных климатических условий для игры летом.

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В стартовом поединке чемпионата мира сборная-хозяйка Катар противостояла Эквадору, пишет 24 канал. Для азианцев это вообще был дебютный матч на Мундиалях, ранее катарцы не ездили на Мундиале.

Эквадорцы же пропустили прошлый чемпионат мира, поэтому были исполнены решимости проявить себя на этом. И поединок с Катаром был прекрасной возможностью успешно начать турнир.

Уже на третьей минуте Эквадор забил. После подачи из глубины ошибся на выходе кипер хозяев Аль-Шииб, подарив мяч сопернику. Тот навесил на Эннера Валенсию, вколотившему снаряд в сетку.

Отмененный гол через VAR:

Впрочем, судья отменил это взятие ворот. После проверки VAR Даниэле Орсато зафиксировал минимальный офсайд, который даже на повторе было трудно увидеть.

Эквадор же не опустил руки и уже на 16-й минуте легитимно открыл счет. Героем момента стал тот же Эннер Валенсия, который заработал пенальти после выхода один на один и сам его реализовал.

Видео гола Эннера Валенсии:

Катар посыпался поближе к перерыву. Оборона давала гостям создавать моменты, а на 31-й минуте Валенсия оформил дубль. Нападающий Фенербахче откликнулся на подачу Пресьядо и без проблем головой пробил Аль-Шииба.

Второй гол Валенсии:

В дальнейшем Эквадор выбрал более осторожную игру, давая Катару контролировать мяч. Хозяева создали несколько полумоментов, однако ни Алмоэз Али, ни Афиф не были точными.

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Эквадор начинает Мундиаль с победы и готовится к битве с Нидерландами на позитиве. А вот катарцам следует серьезно поработать над организацией игры. С Сенегалом будет не менее сложно.