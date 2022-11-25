Нидерланды – Эквадор 1:1

Гол: Гакпо, 6 – Валенсия, 49.

Победитель матча Нидерланды – Эквадор мог гарантировать себе выход в плей-офф. Так что цена поединка лидеров группы А была слишком высокой.

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"Оранье" не слишком уверенно, как для одного из фаворитов турнира, провели первый матч против Сенегала. Поэтому игра против Эквадора должна была продемонстрировать настоящий потенциал команды Луи ван Гала.

Уже первая атака "оранжевых" оказалась результативной. Классен оставил мяч для удара Коди Гакпо и вингер ПСВ фантастическим ударом из-за пределов штрафной отправил сферу в левый угол ворот.

Однако представители Южной Америки не смирились с таким ходом событий на поле. Как и в первом матче Мундиаля, очень активным был автор дубля в ворота Катара Эннер Валенсия.

На четвертой компенсированной минуте первого тайма гол в ворота сборной Нидерландов забил Первис Эступиньян. Однако арбитр отменил взятие, зафиксировав противоречивый офсайд.

Валенсия возглавляет бомбардирскую гонку ЧМ-2022

Второй тайм начался с атак эквадорцев. И этот напор принес свои плоды на 49-й минуте встречи. Лидер Эквадора Валенсия подобрал мяч после удара Эступиньяна и сравнял счет в поединке. Этот гол форварда стал третьим в двух матчах.

Чувствовалось, что эквадорцы поймали свою игру и ничья не удовлетворит их. На 58-й минуте Гонсало Плата проверил на прочность стойку ворот "летучих голландцев". В целом, по количеству ударов по воротам эквадорцы значительно преовосходили именитых соперников.

В конце матча соперники решили не рисковать, а довольствоваться ничьей. В итоге арбитр зафиксировал ничейный результат матча, в котором ближе к победе были эквадорцы.

Несколько испортило впечатление от матча травма лучшего бомбардира ЧМ-2022 Эннера Валенсии. Надеемся, что яркий форвард продолжит выступления на Мундиале.

Видеообзор матча Нидерланды – Эквадор

После ничьей в матче Нидерланды – Эквадор, у Сенегала появились хорошие шансы попасть в плей-офф. Кто станет третьим лишним в группе А, узнаем 29 ноября.