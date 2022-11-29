Нидерланды – Катар 2:0

Голы: Гакпо, 26, Ф. Де Йонг, 49.

В группе А подошел к концу третий тур. В одном из матчей решалась судьба сборной Нидерландов, не гарантировавшая себе путевку в плей-офф.

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Однако подопечные ван Гаала встречались с главным аутсайдером квартета – Катаром. Ничья выводила бы "оранжевых" в плей-офф, тогда как победа гарантировала бы им первое место.

Голландцы сразу взялись за дело и без проблем добились необходимого результата. Уже в середине первого тайма Нидерланды открыли счет. После классной комбинации в осязание Классен вывел Гакпо на ударную позицию.

Видео гола Гакпо:

Форвард ПСВ не подвел, точно пробив в угол ворот соперника. Для Коди это уже третий гол на турнире, ранее он забивал Сенегал и Эквадор. В дальнейшем нидерландцы контролировали мяч, не давая Катару создать хотя бы намек на опасный момент.

Удвоить счет "оранжевые" смогли в начале второго тайма. После навеса с фланга защитники дали в упор пробить Депаю. Мяч отразил катарский вратарь, однако первым на добивании оказался Фрэнки Де Йонг.

Как забивал Де Йонг:

Голландцы забили и в третий раз, но точный удар Бергейса не засчитали из-за игры рукой перед этим в Гакпо. Тем не менее, это не помешало подопечным Ван Гаалу довести матч до победы и занять итоговое первое место в группе.

Свой матч 1/8 финала голландцы проведут 3 декабря против вицечемпиона группы В, где выступают Англия, Иран, США и Уэльс. Катар же завершает турнир без балов и только с одним забитым мячом.

Турнирное положение: