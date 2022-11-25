Англия – США 0:0

Родоначальники футбола в матче против сборной США должны были доказать свое лидерство в группе В. Однако американцы, изрядно попортившие нервы Уэльсу, собирались проявить свои лучшие качества в поединке с англичанами.

Достойно внимания Иран вырвал победу над Уэльсом, забив на 90+8 и 90+11 минутах в матче с удалением вратаря

Оба соперника в первом тайме предложили зрителям очень динамичную игру. Почти на каждую атаку Англии "янки" отвечали опасностью у ворот Пикфорда.

Особую опасность в составе американцев создавал Кристиан Пулишич. На 33-й минуте матча вингер Челси пушечным выстрелом попал в перекладину ворот англичан. Пикфорд даже не отреагировал на пушку.

В конце первого тайма Пулишич отозвался на передачу Деста, но мяч после его удара пролетел рядом со штангой.

Если в первом тайме подопечные Гарета Саутгейта больше контролировали мяч, то ход второго тайма закономерно задал вопрос: а кто же родоначальник футбола?

Американцы полностью захватили инициативу, не позволяя англичанам создать опасный момент.

Такой ход событий не устраивал Саутгейта, который в середине второй 45-минутки выпустил на поле Джордана Хендерсона и Джека Грилиша.

И действительно, футболисты сборной Англии перевели игру на половину поля США, но все опасные моменты "гасили" защитники американцев.

Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью в матче Англия – США. Соперники показали равную игру, а в некоторых компонентах американцы даже превосходили англичан.

Англия сохранила лидерство в группе В, но еще не гарантировала себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022. Американцам нужно побеждать в последнем матче сборную Ирана, чтобы продолжить выступления на Мундиале.

Свои следующие матчи сборные Англии и США проведут 29 ноября. "Три льва" сыграют против Уэльса, а "янки" встретятся с Ираном.