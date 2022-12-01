Япония – Испания 2:1

Гол: Рицу Доана, 48, Танака, 51 – Мората, 11

Сборная Испании выходила на матч против Японии практически в статусе участника плей-офф ЧМ-2022. Подопечным Луиса Энрике нужно было как минимум сыграть вничью. Перед японцами стояла гораздо более сложная задача. "Самураям" нужно было совершить настоящее чудо для продолжения выступлений на Мундиале.

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Уверенные в собственных силах испанцы выставили в стартовом составе сразу четырех игроков возрастом до 20 лет: Алехандро Бальде, Нико Уильямса, Педри и Гави.

Уже на 11-й минуте встречи "фурия роха" повела в счете. Альваро Мората воспользовался навесом Сезара Аспиликуэты и головой отправил мяч в сетку ворот "островитян".

Видео гола Мораты

На перерыв команды пошли при счете 1:0 в пользу подопечных Луиса Энрике. Однако такое течение событий не устраивало Японию.

Короткий отдых пошел на пользу "самураям", которые на 48-й минуте матча сравняли счет. Фантастический удар вингера Рицу Доана достиг своей цели – 1:1.

Видео гола Доана

Озадаченные таким началом второй половины игры испанцы сразу пропустили второй мяч. Хавбек Ао Танака воспользовался пасом-конфетой от Каоры Митомы и пробил по пустым воротам Испании – 2:1. Такого хода событий не ожидали даже самые ярые болельщики сборной Японии.

Видео гола Танаки

Теперь уже испанцы оказались в роли догоняющих. Команда Энрике лучше контролировала мяч, но до опасных моментов дело редко доходило.

Финальный свисток арбитра зафиксировал еще одну сенсацию от сборной Японии. "Самураи" победили "фурию роха" со счетом 2:1, оставив за бортом чемпионата Германию.