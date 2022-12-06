Марокко – Испания 0:0 (3:0 по пенальти)

Команда Луиса Энрике до стартового свистка считалась фаворитом матча против Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022. Однако африканцы, выступая на групповом этапе турнира, доказали, что не будут подарком для любой сборной.

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"Автобус" сборной Марокко

С первых минут матча "фурия Роха" взяла мяч под свой контроль. Испанцы отлично комбинировали, но до реальных угроз дело не доходило. Марокканцы, действовавшие на контратаках, создали несколько опасных ситуаций у ворот Унаи Симона.

На 27-й минуте испанец Марко Асенсио нанес опасный удар из пределов штрафной, но мяч пролетел рядом с левой стойкой.

"Львы Атласа" имели хорошую возможность открыть счет в конце первого тайма. Наеф Агерд с близкого расстояния пробил головой после передачи от Софьяна Буфаля – мяч пролетел над перекладиной.

На перерыв соперники ушли при счете 0:0, который устраивал больше представителя Африки.

Чтобы добавить остроты атакующему звену, Луис Энрике выпустил в начале второго тайма Альваро Морату. На бомбардирские качества форварда Атлетико надеялся наставник сборной Испании.

Испанцы практически не покидали половину сборной Марокко. Процент владения мячом во втором тайме составил рекордные 83% против 17% у африканцев.

Однако слаженная игра в обороне подопечных Реграга сводила на нет все усилия "фурии рохи". Было очевидно, что "львы Атласа" надеялись довести матч до серии пенальти и там создать сенсацию.

Первую часть задания марокканцы выполнили на отлично. Впереди оставалось отстоять еще два экстратайма.

В дополнительное время градус напряжения в матче достиг своего максимума, ведь цена одной ошибки была слишком высока.

На 104-й минуте матча марокканец Валид Шеддира оказался на выгодной позиции в штрафной и зряче пробил низом по центру ворот. Голкипер испанцев Унаи Симон безупречно среагировал на коварный удар форварда Бари.

Поставить точку в матче мог испанец Сарабия. Форвард ПСЖ пробивал с близкого расстояния, но попал в штангу.

Буну составил компанию Шовковскому

Героем серии послематчевых пенальти стал голкипер марокканцев Ясин Буну, повторивший подвиг Александра Шовковского. 31-летний вратарь не пропустил ни одного мяча с одиннадцатиметрового.

Сборная Марокко впервые в истории смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Своего соперника "львы Атласа" узнают после завершения поединка Португалия – Швейцария.