Португалия – Уругвай 2:0

Гол: Фернандеш, 54, 90+3 (пен.)

На главной арене Мундиаля-2022 "Лусаил Айконик" состоялся поединок фаворитов группы Н – сборных Португалии и Уругвая. Победа в этом матче гарантировала подопечным Сантуша выход в плей-офф. Для "селесте", чтобы продолжить выступления на ЧМ-2022, нужно было, как минимум, не проиграть португальцам.

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Первый тайм встречи проходил при тотальном преимуществе сборной Португалии. При таком раскладе южноамериканцы могли рассчитывать только на быстрые контратаки.

Этот план тренерского штаба уругвайцев мог сработать на 32-й минуте первого тайма. Хавбек "селесте" Родриго Бентанкур выбежал на свидание с голкипером португальцев, но Диогу Кошта сыграл безупречно.

В конце первой половины игры досадную травму получил защитник сборной Португалии Нуну Мендеш. Так что Сантуш вынужден был выпустить Рафаэля Геррейро.

На перерыв команды ушли при нулевом счете.

Бенефис Фернандеша

В начале второго тайма португальцы открыли счет в матче. Произошло это при непосредственном участии лидера сборной Криштиану Роналду. Бруну Фернандеш сделал навес в штрафную на своего бывшего одноклубника, но мяч не коснувшись головы форварда залетел в ворота Уругвая.

Самый реальный шанс вернуть интригу в матче "селесте" потеряли на 75-й минуте. Максимильяно Гомес сильно пробил в одно касание из предела штрафной, но мяч угодил в правую штангу!

Неплохую возможность забить у Лииса Суареса, который вышел на замену. Однако мяч после его удара пролетел рядом со штангой.

Все вопросы о победителе снял гол Фернандеша, который он забил с одиннадцатиметрового на третьей компенсированной минуте. Исполнение пенальти португалец превратил в настоящее представление. Полузащитник подбежал к мячу, остановился, дождался, пока Серхио Рочет начал двигаться и с отметки отправил сферу в левый нижний угол ворот.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Португалии со счетом 2:0.

Видеообзор матча Португалия – Уругвай

Португальцы гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата мира. Уругвай еще не упустил шансы продолжить выступления на Мундиале, но для этого нужно побеждать Гану.